Te Tirohanga Hou: I kitea te Tryptophan i te Mokowhiti, e tohu ana i te nui o nga waikawa amino ki nga rohe hanga whetu.

He rangahau tata nei i whakahaerehia e Susana Iglesias Groth, tohunga astrophysicist, no te Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), kua kitea te kitenga o te tryptophan i roto i te rohe hanga whetu ko IC 348, kei roto i te kahui whetu Perseus. Ko Tryptophan he waikawa amino e tika ana mo te whakahiato pūmua, a koinei te wa tuatahi kua kitea i roto i nga waahi o waenga whetu.

Na roto i te tātaritanga o nga raraunga i kohia e te Spitzer Space Observatory, neke atu i te tekau nga roopu tuku e pa ana ki te tryptophan i kitea, e whakapumau ana i tona noho ki te IC 348. He mea nui tenei kitenga i te mea kaore he waikawa amino i whakapumauhia kei roto i etahi atu rohe hanga whetu. .

E kii ana a Iglesias Groth ko te noho mai o te tryptophan, me etahi atu waikawa amino pea, i roto i te hau i puta mai ai nga whetu me nga aorangi he mea noa. I tua atu, e whakaponohia ana ka taea e enei waikawa amino te whakarangatira i te hau i roto i nga kopae protoplanetary me nga hau o nga exoplanets taitamariki, ka whai waahi pea ki te puta mai o te ora.

Ko te pāmahana e noho ana te tryptophan i roto i te hau o te IC 348 i whakatau tata ki te 280 Kelvin, he rite ki nga pāmahana inehia mo te hauwai me te wai i roto i te reo waenga whetu o taua rohe. I tua atu, ko te nui o te tryptophan i kitea he tata ki te tekau piriona nga wa iti ake i tera o te hauwai ngota.

Ka whai hua tenei kitenga mo to tatou mohio ki te takenga mai me te nui o te oranga o te ao. Ko te noho mai o nga waikawa amino, nga poraka hanga o nga pūmua, i roto i nga rohe hanga whetu e whakaatu ana ko te whanaketanga o nga rauropi ora ka nui ake i roto i to tatou tupuni i te mea i tohuhia i mua. Ko etahi atu rangahau e tika ana hei tirotiro i te noho mai o etahi atu waikawa amino me o raatau mahi ki te hanga ora.

Puna: "He rapu mo te tryptophan i roto i te hau o te huinga whetu IC 348 o te kapua rapoi Perseus" na Susana Iglesias-Groth, Nga Panui Marama a te Royal Astronomical Society. DOI: 10.1093/mnras/stad1535