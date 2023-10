Ka Whakamahia e nga Kairangataiao nga Neutrons ki te Ine i te Riaka i roto i te Hanganga taapiri

Ko nga Kairangataiao o Oak Ridge National Laboratory (ORNL) kua angitu te whakaatu i to raatau kaha ki te ine i te riaka i roto i tetahi rawa me te aro turuki i nga nekehanga ngota i te wa o te hanga taapiri ma te whakamahi i nga neutrons. I whakamahia e nga kairangahau he papa taapapa 3D e kiia nei ko OpenN-AM, i te taha o te VULCAN beamline i te Spallation Neutron Source (SNS) o ORNL, ki te ine tonu i te ahotea e tupu haere ana i te wa o te hanga.

Na roto i te whakauru i nga whakaahua infrared me te whakatauira rorohiko me te papaaapapa OpenN-AM, i taea e nga kaiputaiao te mohio hohonu ki te whanonga rawa puta noa i te mahi whakangao. I aro atu ratou ki te rino huringa pamahana-iti (LTT) me te whai i nga nekehanga o nga ngota hei whakautu i te ahotea i puta mai i nga huringa o te pāmahana me te utaina utaina.

Ko nga taumahatanga toenga, ka mau tonu i muri i te tangohanga o te taumahatanga o waho, te puna o te ahotea ranei, ka paheke te ahua o nga rawa me te kore ohooho. Ko te whakatika i enei taumahatanga toenga he mea nui mo te whakaputa i nga waahanga tika me nga ahuatanga me nga mahi e hiahiatia ana. I hangaia, i mahia e nga kairangahau ORNL tetahi whakamatautau e ine tika ana i te riipene e tipu haere ana i roto i nga rawa hei whakatau me pehea te tohatoha o nga taumahatanga.

Ko te kaha ki te ine me te whakahaere i te ahotea toenga i te wa o te whakangao taapiri he nui nga paanga ki nga umanga penei i te miihini, aerospace, te hiko ma, me te taputapu-me-mate. Ka taea e nga Kaihanga te whakarite i te ahotea o nga waahanga kia kaha ake ai te kaha me te tuku i nga ahua maamaa me te uaua ake. Ko nga rangahau hou i whakahaeretia e nga kaiputaiao ORNL i whakawhiwhia ki a ratou he Tohu R&D 2023 100.

I tautokohia te rangahau e te kaupapa Rangahau me te Whakawhanaketanga a ORNL, e utu ana i nga mahi rangahau morearea nui me nga mahi whanaketanga me te uara nui mo nga kaupapa a-motu. Ko te tumanako a nga kaiputaiao ka tae mai etahi atu kairangahau o te ao ki ORNL ki te whakahaere i nga whakamatautau rite mo nga konganuku e tika ana mo o raatau hiahia whakangao.

Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te hoahoa i te toenga o te ahotea me te tohatoha rawa i roto i nga waahanga whakangao taapiri, he pai ake te whakahaere i nga rōnaki waiariki me nga huringa wahanga. Ma te mohio me te raweke i enei ahuatanga, ka taea te whakapai ake i te whanonga me te mahi.

Rauemi:

– Oak Ridge National Laboratory