Ko James Webb Space Telescope e whakaatu ana i nga mea taumaha onge i roto i te Pahū Kilonova

Kua kitea e te James Webb Space Telescope (JWST) he putunga whenua: he pahū kironova i puta mai i te tukinga o nga whetu neutron e rua kua kitea he wheketere mo nga mea taumaha onge. Ko tenei huihuinga te wa tuatahi i kite ai te JWST i tetahi ahuatanga penei, e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te hanganga o enei waahanga. I kitea e nga raraunga a te telescope nga taunakitanga o te tellurium, he konganuku onge he taumaha rawa kia mahia ma te hanumi i roto i nga ngakau o nga whetu.

I tua atu i te tellurium, he tohu etahi atu mea taumaha, tae atu ki te tungsten me te selenium. Ko tenei kitenga e whakapumau ana ko nga hanumi whetu neutron he puna nui o nga huānga taumaha, e whakamarama ana i nga mahi e hanga ai, e marara ana to tatou ao.

"He torutoru noa nga kilonova kua kitea, koinei te waahi tuatahi i taea e matou te ako i muri mai o te kilonova ma te whakamahi i te James Webb Space Telescope," ko ta te tohunga astrophysicist Andrew Levan o te Whare Wananga o Radboud, nana i arahi te tātari. Ko tenei kitenga he tohu nui mo to tatou maaramatanga ki te takenga mai o nga huānga, hei whakakii i nga aputa o to tatou mohiotanga i waiho e Dmitri Mendeleev i tana hanga i te teepu waatea neke atu i te 150 tau ki muri.

Ko nga whetu he tinana tiretiera whakamiharo e tango ana i te hauwai hei tito i te nuinga o nga matū e kitea ana i roto i te ao me te whakakotahi i ona ngota, ka hanga i nga huānga taumaha ake. Heoi, ka eke tenei tukanga whakakotahitanga ki tona rohe me te hanga rino, i te mea ko te kaha e hiahiatia ana mo te whakakotahi i te rino ki roto i nga mea taumaha ka nui atu i te kaha i tukuna. Na te mutunga, ka pahū nga whetu i roto i nga supernovae, i nga kilonovae ranei na te kaha o te kaha o te taikaha.

Ka puta enei pahū kaha, ka puta he raupapa tauhohenga karihi, ka tukituki ai nga karihi ngota ki nga neutrons ki te whakahiato i nga mea taumaha ake. Ko tenei tukanga, e mohiotia ana ko te tukanga hopu neutron tere (r-tukatuka), me nui te kukū o nga neutrons kore utu. Ko nga supernovae me nga kikinowae e whakarato ana i nga taiao tino pai mo enei tauhohenga. Inaa, ko te kitenga o nga whetu neutron e rua e tukinga ana i te tau 2017 i whakapumautia he mahi nui a kilonovae ki te hanga i nga huānga r-tukatuka, me te strontium ka kitea i taua waa.

Ko te pakarutanga o te hihi gamma, ko GRB230307A te ingoa, i aro ki nga kaiputaiao na te mea he roa te roa, e tohu ana te noho mai o te kilonova. Ko nga kitenga o muri mai me te JWST, i aro ki te wahanga infrared o te pahūtanga, i kitea te tellurium, e whakaatu ana i te aroaro o etahi atu huānga mahi-r. Heoi, me nui ake nga tirohanga hei whakapumau i tenei.

He aha te mea tino rerekee o tenei pahūtanga kilonova ko tona puta ki te waahi o waenga, tata ki te 120,000 marama-tau te tawhiti atu i te tupuni tata. E whakapono ana nga kairangahau i ahu mai nga whetu neutron e rua i roto i te tupuni engari i peia atu i te wa e pa ana ki nga mahi supernova tetahi i muri i tetahi.

Ko tenei kitenga o te whenua e kore noa e hura i nga tikanga huna i muri i te hanganga o nga huānga taumaha, engari ka whakaara ake ano i nga patai whakahihiri mo te roanga o nga whakakotahitanga ka pakaru te kaha o te hihi gamma. Ko nga Kairangirangi, pera i a Ben Gompertz o te Whare Wananga o Birmingham, e hikaka ana ki te tautuhi i etahi atu o enei whakakotahitanga kua roa nei te noho me te pai ake o te mohio ki o raatau kaha taraiwa me te kaha ki te hanga i nga mea taumaha ake. Ko nga paanga o tenei kitenga ka toro atu ki tua atu i to tatou mohiotanga ki te ao—e whakatuwhera ana i te kuaha ki te maaramatanga o te ao me ona mahi o roto.

FAQ:

P: He aha te pahūtanga kilonova?

A: Ko te pahūtanga kilonova ko te hua o te tukinga o nga whetu neutron e rua, ka puta mai he pupuhi kaha me te marama.

Q: He aha nga mea taumaha?

A: Ko nga huānga taumaha he huānga matū he nui ake te tau ngota i te hauwai (te huānga mama) me te helium. Kei roto ko nga konganuku penei i te koura, te hiriwa, me te mata.

Q: He aha te James Webb Space Telescope?

A: Ko te James Webb Space Telescope he whare tirotiro mokowhiti kua whakaritea hei whakarewatanga i te tau 2021. He mea hoahoa ki te torotoro i nga mea tawhiti o te ao, tae atu ki nga whetu, nga tupuni, me nga exoplanets.

