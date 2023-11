He Ara Hurihuri: Inflatable Parabolic Antennas mo te Waka Mokowhiti

Ina tae mai ki te hanga antenna parabolic mo nga tono mokowhiti, he maha nga wero ka pa ki nga miihini. Ko te hoahoa me kiato, kia mama, me te whakarato i nga kaha arotahi radiation tino pai. He herenga nga tikanga tuku iho, engari na te kaitoi o NASA a Christopher Walker ka oati ki te huri i te mara.

Ko te huarahi auaha a Walker ko te hanga i te mata parapara ki roto o te anga pupuhi, hei whakatika i nga wero o te hoahoa antenna mokowhiti. Ko tenei tikanga hou ka taea te hanga i nga whakaataata ahua nui me te iti o te taumaha me te ngawari ki te kopaki, ka huri hei hurihanga keemu mo nga punaha korero mokowhiti.

Ahakoa e pohehe ana te korero a te tuhinga hono i te antenna he porowhita, he mea nui kia mahara he ahua motuhake te parapara me te porowhita. Ko te antenna porowhita noa ka kore te waahi mata e tika ana mo te arotahi iraruke pai, ka puta he mahi iti. Ko te whainga a te roopu NASA ki te hinga i tenei arai ma te ata hangai i te anga pupuhi kia tutuki ai te tohu parabolic e hiahiatia ana i raro i te pehanga.

Ahakoa kei te noho tonu nga korero mo te mahi hangahanga tika, ka taea e taatau te tuhi whakarara ki nga tikanga e whakamahia ana i etahi atu ahumahi. Hei tauira, ka whakamahi nga kaihoahoa kakahu i nga tikanga hanga hei hanga ahua toru-ahu ki roto i te papanga, ka whakamahia e nga kaihanga whakarewa nga momo rautaki i roto i nga hangahanga wai. E tika ana ko enei maataapono he whakaawe i te hoahoa o te antenna parabolic inflatable.

Mo te take pea o te rerekee porohita, kei te whakapaehia tera pea ka whakamahia he haona whangai i hangaia hei utu mo nga paanga o te whakaata porohita. Heoi, he uaua ake pea tera otinga i te mea i whakaarohia i te tuatahi.

Hei whakamutunga, ko te ariā hou a Walker mo nga antenna parabolic inflatable e whakaatu ana i te whai tonu o te auahatanga i roto i te torotoro mokowhiti. Ko tenei huarahi ka kaha ki te tautuhi ano i nga huarahi mo nga punaha whakawhitiwhiti waka mokowhiti, e tuku ana i nga otinga antenna ngawari, te takai, me te mahi teitei. I a tatou e ruku ana ki roto i te ao o nga ahua parabolic, ka kite tonu tatou i nga ahunga whakamua whakamiharo e hanga ana i te wa kei te heke mai o te hangarau aao.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te antenna parabolic?

Ko te antenna parabolic he taputapu i hangaia hei arotahi i te hihi irirangi mai i tetahi ahunga motuhake ki runga i te kaiarahi ngaru, i te antenna ranei i tona waahi whangai. He rite te ahua o tona mata ki te paraboloid, e pai ai te kukū iraruke.

He aha te mea he uaua ki te hanga antenna parabolic mo nga waka mokowhiti?

Ko te hanga antenna parabolic mo nga waka mokowhiti he uaua na te hiahia o te hoahoa kiato, maamaa me te kore e whakararu i te kaha ki te arotahi iraruke. Ka uaua nga tikanga tuku iho ki te whakatutuki i enei paearu.

He pehea te antenna parabolic inflatable e whakaoti ai i nga raru a te kaihoahoa waka mokowhiti?

Ko te antenna parabolic inflatable, i hangaia e te miihini NASA a Christopher Walker, ko te hanga i te mata parabolic ki roto o te hanganga karekau. Ma tenei tikanga auaha ka taea te hanga i nga whakaata whakaata nui e ngawari ana te kopa me te taumaha iti iho i o raatau ritenga.

Ka mate te antenna parabolic inflatable i te rereke porohita?

Ahakoa kaore i te korerohia nga korero motuhake, kei te whakapaehia ka taea e te haona whangai i hangaia motuhake te utu mo nga paanga o te rerekee porohita na te whakaataata porohita. Ko etahi atu rangahau me te whakawhanaketanga e hiahiatia ana hei whakatau i te otinga tika i whakatinanahia e te roopu NASA.