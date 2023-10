Neanderthals: Toi, Ake, me te mohio ki te tunu kai

Ko nga mea hanga chunky me te iti o te mohio me te kore he puhoi? Whakaarohia ano. Kua kitea e nga rangahau tata nei he tino rawe nga Neanderthals i nga whakaaro o mua. He rereke ki nga whakaaro pohehe rongonui, kaore nga Neanderthals i whai i nga raiona ana o Eurasian anake, engari he kaha ki te tahu ahi me te whakarite kai reka. I tua atu, ka whakapaipaihia e enei hominid o ratou tinana ki nga whakapaipai toi, he wero i te whakaaro he mea hanga noa ratou.

Ko nga keri whaipara tangata i Gruta de Oliveira i te puku o Potukara i waenga i te 1989 me te 2012 ka whakamarama i nga tikanga Neanderthal i te wa o te Waenga Paleolithic. Ko nga kitenga i kitea ko nga taunakitanga o nga ahi, nga hanganga porowhita kua whakakiia ki nga toenga penei i te koiwi wera, te rakau tahuna, te pungarehu, me nga kararehe maoa penei i te koati, te tia, te hoiho, tae noa ki te rhino me te kukupa. Ko etahi atu keri i roto i nga ana e tata ana ki Cartagena, Spain, ka kitea nga toenga ika, mollusks, mussels, me nga nati paina pahuhu.

Ahakoa kua roa e mohio ana nga tohunga whaipara tangata mo te whakamahinga ahi a Neanderthals, ko te rangahau o tata nei ka whakau i te mea i tiimata me te pupuri i enei ahi hei mahi tunu kai. E ai ki nga kitenga he nui te mahi a te ahi i roto i o raatau oranga o ia ra, i pai ake ai o raatau ana.

Ahakoa kaore i te tino marama te pehea i tahuna ai e Neanderthals enei ahi, e kii ana nga kairangahau ka whakamahia pea e ratou nga toka toka hei hanga korakora. Ko enei ritenga i waenganui i nga Neanderthals me nga Homo sapiens e noho ana i te rohe kotahi i taua wa e tohu ana ehara nga Neanderthals i te momo rereke engari he ahua motuhake o te tangata.

Ko tenei maaramatanga hou mo nga Neanderthals e whakawero ana i te whakaaro tawhito he karekau, he kore tikanga. He tohunga ratou ki te hopu kirehe mohoao, he kaitao mohio, he tohunga toi hoki. I a matou e whakahiato tonu ana i a raatau korero, ka kitea ko nga Neanderthals kaore i tino rereke mai i a maatau.

