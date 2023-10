Te Hiranga o te Whakahaere Manakohanga Whakaaetanga mo nga Pihikete

By

Whakarāpopototanga: Ka whakanui tenei tuhinga i te hiranga o te whakahaere i nga manakohanga whakaaetanga mo nga pihikete. Ma te mohio me te whakahaere me pehea te whakamahi pihikete i runga i nga paetukutuku, ka taea e nga kaiwhakamahi te tiaki i o raatau tūmataiti me te whakarite i o raatau wheako ipurangi.

I roto i te ao matihiko o enei ra, ko nga pihikete tetahi waahanga nui o te tirotiro ipurangi, he mea nui kia mohio koe ki nga paanga o te whakaae, te whakakore ranei i nga pihikete i runga i nga paetukutuku. Ma te panui "Whakaaehia nga Pihikete Katoa," kei te whakaae nga kaiwhakamahi ki te penapena me te tukatuka i o raatau korero ka riro mai i nga pihikete. Kei roto i enei korero nga manakohanga, nga taipitopito taputapu, me nga mahi ipurangi.

Heoi ano, ka whai waahi nga kaiwhakamahi ki te whakahaere i o raatau manakohanga whakaae me te whakakore i nga pihikete kore-tino. Ma tenei ka taea e ratou te whai mana ake mo te whakamahinga o o raatau raraunga. Ka pai pea nga tangata mohio ki te aukati i etahi pihikete kaore e tika mo te mahinga paetukutuku taketake. Ma te mahi pera, ka taea e raatau te aukati i te whainga koretake me te whakawhāiti i te nui o nga raraunga whaiaro e tohatoha ana ki nga umanga.

Ko te whakahaere i nga manakohanga whakaaetanga mo nga pihikete ka awhina ano hoki ki te whakarite i te wheako tirotiro. Ka taea e nga paetukutuku te whakawhaiaro i nga panui me te whakarei ake i te whakatere pae i runga i nga hiahia me nga mahi a nga kaiwhakamahi. Ma te whakaae ki te whakamahi i nga pihikete, ka whiwhi pea nga kaiwhakamahi i nga mea e tika ana, nga panui, me nga taunakitanga e rite ana ki o raatau hiahia.

He mea nui kia mohio he rereke nga huarahi rereke o nga paetukutuku ki te whakahaere pihikete me te whiwhi whakaaetanga a nga kaiwhakamahi. Ko etahi ka tuku korero taipitopito mo nga momo pihikete e whakamahia ana me o raatau kaupapa, ko etahi ka tuku tika i nga tautuhinga pihikete ki te paetukutuku.

Ko te whakahaere i nga manakohanga whakaaetanga mo nga pihikete he mea tino nui mo te hunga e aro nui ana ki te noho muna me te hunga e awangawanga ana mo te haumarutanga raraunga. Ma te torotoro i nga tautuhinga pihikete, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakatau i nga whakatau mo te whakamahi i o raatau korero whaiaro i runga ipurangi.

Nga wehewehe:

– Pihikete: Ko nga konae kupu iti kei te rongoa i runga i te taputapu a te kaiwhakamahi kei roto nga raraunga mo o raatau hiahia me nga mahi ipurangi.

– Manakohanga Whakaaetanga: Ko nga whiringa ka tukuna ki nga kaiwhakamahi ki te whakahaere i te rokiroki me te tukatuka o o raatau korero ka riro mai ma nga pihikete.

Rauemi:

– Pihikete me te Kaupapahere Whaiaro (Putake: Kaore i whakahuahia)

Tuhipoka: Ko te tuhinga taketake kaore he korero motuhake, he URL ranei mo nga puna.