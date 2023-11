Te hura i nga mea ngaro o te ringa tiretiera

Kua whakamiharo ano te ao o nga karu-a-rorohiko X-ray a NASA me ta ratou kitenga hou—he hanga hanga-a-ringa tino ataahua i te hohonutanga o te waahi. Ko te ahua i mauhia e nga karu karapa e whakaatu ana i nga toenga koiwi o te whetu kua hinga, kua huri hei whetu neutron, ka karapotia e te “pulsar wind nebula” whakamihiihi.

I ahu mai te ringa e pa ana ki tetahi whetu i pau tana wahie karihi tata ki te 1,500 tau ki muri, ka hinga ki runga ki a ia ano, ka huri hei whetu neutron. I hanga e tenei huihuinga kino nga ahuatanga kaore ano i kitea i mua, tae atu ki te putanga mai o te nebula hau pulsar—he hau kaha e rere ke ana i nga ahuatanga o te whenua.

Ko te ahua whakahihiri, kei te 16,000 tau marama te tawhiti atu i te whenua i roto i te MSH 15-52 pulsar wind nebula, i hopu tuatahitia e te Chandra X-ray Observatory o NASA i te tau 2001. Heoi, ko te telescope X-ray hou a NASA, te Imaging X-ray Polarimetry. Ko Explorer (IXPE), he tirohanga taipitopito ake i roto i tana tirohanga 17-ra — e tohu ana i te tirotiro roa rawa atu a te karu i tetahi mea kotahi mai i te Hakihea 2021.

Na roto i ta ratou hi‘opoaraa, ua itea mai i te mau aivanaa e te tereraa o te mau manureva hihi X anaana mai roto mai i te pulsar e tae atu i te “pohe rima” o te nebula. Ko nga raraunga e whakaatu ana i te iti o te polarization i te takenga mai o te jet, ko te nuinga na te ahua porearea o te rohe. I te haerenga o nga matūriki i roto i te nebula, ka kaha ake te kaha o te kaha ki roto i nga waahi karekau, ka whakatere ki nga rohe he rite tonu nga papa autō—otira, ma te ringaringa, maihao me te koromatua.

Ko nga kitenga, i whakaputaina tata nei i roto i te The Astrophysical Journal, he whakamarama hou mo te honohononga uaua i waenga i nga papa autō, nga matūriki, me te rere o te kaha i roto i nga taonga o te rangi. Ko tenei rangahau hou e whakarangatira ana i to maatau mohiotanga ki te ao, engari e whakaatu ana me pehea e taea ai e te hangarau X-ray te wetewete i nga mea ngaro.

Ki te ako atu mo nga mea whakamiharo o te hangarau me te pūtaiao, haere tonu te panui Indiatimes.com. Kaua e wareware ki te whakapuaki i o whakaaro mo tenei kitenga whakamataku i roto i nga korero i raro nei.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te whetu neutron?

A: Ko te whetu neutron he mea tiretiera tino mato ka puta ina hinga ana te whetū nui i raro i tana kume aapapa i muri i te paunga o tana wahie karihi.

P: He aha te nebula hau pulsar?

A: Ko te nebula hau pulsar he rohe o te mokowhiti e karapoti ana i te pupuhi, kei roto hoki he hau kaha-kaha i tito mai i nga matūriki utu i tukuna e te pulsar.

Q: He aha te polarization X-ray?

A: Ko te polarization X-ray e pa ana ki te whakatakotoranga o nga papa hiko i roto i te hihi X-ray, ka taea te whakarato i nga korero nui mo te waahi autō o te puna X-ray.

P: E hia te tawhiti o te nebula hau pulsar MSH 15-52 mai i te whenua?

A: Ko te MSH 15-52 pulsar wind nebula kei te tata ki te 16,000 marama-marama atu i te whenua.

P: He aha te korero a te karu-a-rorohiko hou a NASA, te IXPE, mo te hanganga-a-ringa?

A: Na te IXPE i whakarato te mapi papa autō tuatahi o te nebula-a-ringa. Ko nga hihi-X i hangaia e nga matūriki whai utu e haere ana i runga i te papa aukume ka rite te ahua ki te nebula.