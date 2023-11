Nga Maramatanga Hou mo te Ringa Aahua: Te Whakakitenga i nga Mea ngaro o te Pulsar Wind Nebula

Kua kitea e nga kaiputaiao he kitenga whenua i roto i te hohonutanga o te mokowhiti, e whakaatu ana i nga tirohanga hou mo te ringa aorangi ngaro. Ma te whakakotahi i nga mana whakaahua o te rua o nga telescope X-ray a NASA, kua kitea e nga kairangahau nga "wiwi" uaua o tenei hanganga wairua.

Ko te nebula hau pulsar, e mohiotia ana ko MSH 15-52, kua roa nei e whakamīharo ana ki nga kaitirotiro arorangi me tona ahua ohorere ki te ringa tangata. He mihi ki nga kitenga i mahia e te Chandra X-ray Observatory, i kitea tuatahitia e NASA tenei ahuatanga enigmatic i te tau 2001. Heoi, na te ahu whakamua o te hangarau hou kua taea e nga kaiputaiao te ruku hohonu atu ki nga mea ngaro o tenei hinonga ao.

Ma te whakakotahi i nga raraunga mai i te Chandra X-ray Observatory me tetahi atu karu mokowhiti X-ray, kua whiwhi matauranga hou nga kaitirotiro arorangi mo te whanonga o te whetu kua hinga e puta ai te nebula hau pulsar. Na roto i nga pupuhi o te matū kaha me te antimatter e mau tonu ai tenei mea whakamiharo tiretiera.

Ko te maaramatanga hou mo te "wheua" autō e karapoti ana i te hanganga-a-ringa kua hurahia te hohonutanga o te maaramatanga ki nga kaha e takaro ana i roto i tenei rohe ao. Ka whai wāhi nui enei papa autō ki te hanga i te kukuwhatanga me te whanonga o te nebula hau pulsar, e whai waahi ana ki te ahua rite-ringa.

Ko tenei rangahau whakamohio whenua e whakamarama ana i nga hihiko uaua e puta ana i te hohonutanga o te waahi, e wero ana i o tatou whakaaro mo te ao. Ko te kitenga ka whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga mahi astrophysical me te whakaatu i te tino ataahua me te uaua o nga ahuatanga o te ao.

FAQ:

P: He aha te nebula hau pulsar?

A: Ko te nebula hau pupuhi he ahuatanga tiretiera i hua mai i te pahekoheko i waenga i te pukoro me te reo waenga whetu huri noa. E tohuhia ana e tona ahua motuhake me te tukunga o nga matūriki hiko teitei.

Q: He aha te pulsar?

A: Ko te pulsar he whetu neutron hurihuri tino aukume e tuku ana i nga kurupae o te iraruke hiko. Ko enei kurupae ka kitea he tere o te iraruke, no reira te ingoa "pulsar."

P: Me pehea te mahi a te telescope X-ray?

A: Ka kitea, ka hopuhia e nga telescopes X-ray nga whakaahua X-ray teitei e tukuna ana e nga mea rangi. Ko enei telescopes he mea hanga ki nga whakaata motuhake me nga kaitirotiro i hangaia hei arotahi me te ine i nga hihi X-ray, e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te ahua o nga ahuatanga o te aorangi.

Rauemi:

- NASA

- Chandra X-ray Observatory