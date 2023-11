Nga Hangarau Hou e Huri ana i te Ake o te Tuhura Mokowhiti

Ko te James Webb Space Telescope kua huri i to maatau mohiotanga ki te ao, ka hopu i nga whakaahua whakamiharo o nga rohe o te waahi kaore ano kia tirotirohia. Ko nga kaha whakamiharo o te telescope ka taea e tana whakaata wehewehe 21-waewae, i horahia, ka huihui ki te waahi. Heoi, ko te hanga i tetahi taputapu uaua me te pakaru whenua he maha nga wero mo nga miihini.

Na te kaha o nga ahuatanga o te waahi, kaore i taea te whakamatautau i te telescope i runga i te whenua. Engari, ka huri nga miihini ki nga whaihanga rorohiko matatau ki te matapae me pehea te mahi a te telescope i roto i nga ahuatanga rerekee-a-waahi. Ko tenei whirinakitanga ki te hangarau whaihanga ehara i te mea i para noa te huarahi mo te whanaketanga angitu o te karu Webb engari i whai waahi ano ki nga ahunga whakamua nui i roto i te waahanga o te whakatauira rorohiko whakauru.

Ko Ansys Zemax OpticStudio tetahi o nga huinga raupaparorohiko matua i whakamahia i roto i te whanaketanga o te telescope Webb. I panaia e nga miihini te raupaparorohiko ki ona rohe, he whakarereketanga motuhake hei hapai i nga ahuatanga hoahoa ahurei o te karu. I tua atu, ko te kaha o te rorohiko ki te korero ki etahi atu papatono ma te atanga papatono tono (API) he mea nui mo te angitu o te karu.

Na te whanaketanga o te karu a Webb i pai ake te whakapai ake i te hangarau whaihanga ake. Ko te pikinga o te mana rorohiko me te waatea o nga ratonga rorohiko kapua kua piki ake te kaha o te whaihanga rorohiko. Kei te whanake tonu a OpticStudio, me te whakaurunga o te waahanga Hanganga, Ngaaariki, Te Taatari, me nga Hua (STAR) i te tau 2021. Ka taea e tenei waahanga te whakauru i nga tātaritanga mai i etahi atu rorohiko whaihanga ki OpticStudio, hei whakamaarama i te tukanga hoahoa mo nga karu, waka rererangi. , me etahi atu hangarau e whakawhirinaki ana ki te mata.

Ko te paanga o te whanaketanga o te karu Webb ka toro atu ki tua atu o te torotoro mokowhiti. Kua kitea e OpticStudio nga tono i roto i nga momo ahumahi, mai i te hoahoa endoscope tika ki nga taputapu rapunga rongo COVID-19. Kua waiho hei taputapu utu nui mo te hoahoa optics i roto i nga taiao wero.

Ma te titiro ki nga ra kei mua, na te angitu o te karu a Webb me nga ahunga whakamua i roto i nga rorohiko whakatauira kua para te huarahi mo etahi atu kaupapa mokowhiti. Ko nga karu karu me nga waka mokowhiti kei te heke mai ka whakawhirinaki nui ki nga punaha whakatauira kua pai ake, na te mea ka uru mai nga waahanga whakahiato-whaiaro me nga karetao me nga whatu uaua. I tua atu, ko nga miihini i mahi i runga i te kaupapa telescope Webb kei mua tonu i te hoahoa me te whakamahi i nga huringa hangarau o te karu, kia mau tonu nga mahi hou i roto i nga mara hangarau teitei.

Ka rite ki nga mahi a NASA o mua, ko nga hangarau i whakawhanakehia mo te karu Webb ka kitea te huarahi ki te waahanga motuhake. Ko te whakapumautanga a NASA ki te whakawhiti hangarau i puta ai te maha o nga hua me nga ratonga arumoni e whai hua ana ki te hapori whanui. Ko nga ahu whakamuatanga i roto i te hangarau whaihanga na roto i te kaupapa karu a Webb kare e kore ka pa atu nga paanga ki tua atu i te ao torotoro mokowhiti.

FAQ

He aha te James Webb Space Telescope?

Ko te James Webb Space Telescope he kaitirotiro mokowhiti kaha e hopu ana i nga whakaahua whakamiharo o nga rohe kaore ano kia tirotirohia i mua o te ao. Kei roto i te whakaata 21-waewae kua wehea e taea ai te maarama me nga taipitopito i roto i ana tirohanga.

I pehea te hanga a James Webb Space Telescope?

Ko te whanaketanga o te James Webb Space Telescope he maha nga tau o te whakamatautau me te mahi miihini. Na te uaua o te kaupapa me nga wero ahurei o te mokowhiti, i whakawhirinaki nui nga miihini ki nga whaihanga rorohiko kia mohio ai ka pehea te mahi a te telescope ki nga ahuatanga o te waahi.

He pehea te ahu whakamua o te hangarau whaihanga?

Kua tino pai ake te hangarau whaihanga i roto i nga tau e rua kua hipa, na te pikinga o te mana rorohiko me te waatea o nga ratonga rorohiko kapua. Ko enei ahunga whakamua kua whakanui ake i te tika me te pai o te whaihanga rorohiko, na te mea he taputapu utu nui i roto i nga momo ahumahi.

He aha nga tono o nga punaha whakatauira kua pai ake?

Kua pai ake te raupaparorohiko whakatauira, penei i te Ansys Zemax OpticStudio, kua kitea nga tono i roto i te tini o nga umanga. Ka whakamahia i roto i te hoahoa o nga endoscopes tika, nga taputapu whakakitenga COVID-19, nga whakaaturanga mooni kua whakanuia, me te hangarau laser thruster, me etahi atu. Ko nga kaha o te rorohiko e tino whai kiko ana mo nga hoahoa e mahi ana i nga taiao whakawero.

Ka pehea te angitu o te karu a Webb e pa ana ki nga kaupapa mokowhiti kei te heke mai?

Ko te angitu o te telescope Webb me te ahunga whakamua i roto i te rorohiko whakatauira kua whakatakoto te turanga mo nga kaupapa mokowhiti a meake nei. Ko nga waahanga whakahiato-whaiaro, nga karetao matatini, me nga momo optics ka noho hei kaupapa matua mo nga karu karu me nga waka mokowhiti. Ko enei kaupapa ka whakawhirinaki nui ki te whakapai ake i te rorohiko whakatauira mo o raatau whanaketanga me te angitu.