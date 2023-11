Ko te Whakakitenga o te Galactic Conundrum: Nga Taipitopito Kare i Uea mai i Mokowhiti

Ko te ahua tino whakamiharo i hopukina e James Webb Space Telescope a NASA kua hurahia he tirohanga whakamihi o te pokapu mato o to tatou wheturangi Milky Way. I roto i tenei whakaahua kaore ano i kitea i mua, kua kitea e nga kaitirotiro whetu nga ahuatanga ohorere kaore ano kia whakamaramatia. Ko te ahua e whakaatu ana i tetahi rohe hanga whetu ko Sagittarius C (Sgr C), e 300 tau marama te tawhiti atu i te poka pango nui, Sagittarius A*.

Ko te roopu kaitirotiro, i aratakina e Samuel Crowe, he tauira paetahi i te Whare Wananga o Virginia, i whakapuaki i to ratou harikoa mo tenei kitenga whenua. E whakaae ana a Crowe koinei te wa tuatahi i whiwhi raraunga infrared o tenei karaera mo tenei rohe. "He maha nga korero nui e whakaatuhia ana e Webb, e taea ai e tatou te ako i te hanga whetu i roto i tenei momo taiao i runga i te huarahi kaore i taea i mua," ta Crowe.

Na te pokapu galactic e noho ana hei taiao tino kino rawa atu i roto i to tatou wheketere Milky Way, ko Jonathan Tan, he ahorangi i te Whare Wananga o Virginia, e whakaatu ana i tona hiranga mo te whakamatautau me te whakamahine i nga ariā o naianei mo te hanga whetu. Ko tenei taonga hou o nga korero ka taea e nga kaiputaiao te tirotiro i te pokapu galactic me ona ahuatanga motuhake, ka whai waahi ki te tirotiro i nga whakapae e mau ana.

I roto i te ahua whakaihiihi, ko tetahi o nga ahuatanga rongonui ko te kahui o nga protostars. Ko enei protostars, kei roto tonu i te hanga me te whakaemi papatipu, ka whakaputa i nga rerenga e kanapa ana ano he ahi ahi i waenga i te kapua pokākā-pouri. Kei roto i tenei kahui rangatahi e takoto ana he wheetere nui, he pehemoth neke atu i te 30 whakarea te papatipu o to tatou Ra. Kei te taha o enei whetū whetū ka puta he kapua kikii, puatakore e huna ana i nga whetu ki muri.

Hei taapiri, ko te taputapu NIRCam a Webb (Kaamera Tata-Poeraera) e whakaatu ana i te aroaro o te hauwai katote e kapi ana i te taha o raro o te kapua pouri, e tohuhia ana e te hue cyan i te ahua. I ohooho nga Kairangahau ki te whanuitanga o tenei tukunga hauwai katote, na ratou i tuku patai whakahihiri me te whakamana i etahi atu tirotirohanga. I tua atu, ko nga hanganga rite ki te ngira i kitea i waenganui i te hauwai katote, e whakaatu ana i te ahua hepohepo, nga kaiputaiao whakahirahira me te tono kia hohonu ake te tuhura.

E ai ki a Rubén Fedriani, he kaitirotiro takirua i te Instituto Astrofísica de Andalucía i Paniora, ko te pokapu galactic he waahi ngangau me te kikii, e tohuhia ana e nga kapua hau aukume e kaha ana te hanga whetu. Ko enei whetu ka puta ka pa ki te hau e karapoti ana ma o ratou hau, jet, me te hihi. Ka whakanuia e ia te uara nui o nga raraunga i riro mai i a Webb, e taea ai e nga kairangahau te ruku ki nga uauatanga o tenei taiao tino nui.

Tata ki te 25,000 marama-marama te tawhiti atu i te whenua, ka whai waahi te pokapū galactic mo nga rangahau matawhānui o nga whetu takitahi ma te whakamahi i te karu Webb. Ka taea e nga kaitirotiro whetu te whakaemi i nga tirohanga kaore ano i kitea i mua atu ki nga mahi uaua o te hanga whetu me te tirotiro he pehea te rereke o te ahua o te taiao. Ma te whakataurite ki etahi atu rohe o te tupuni ka maarama mena ka whanau te pokapū o te Milky Way i nga whetu nui ake ka whakatauritea ki nga pito o ona ringa torino.

Ko te ahua whakamiharo i hopukina e Webb ehara i te mea i miharo noa nga kaiputaiao engari kei te mau ano te oati mo te wetewete i nga mea ngaro e pa ana ki te whanautanga o nga whetu. E ai ki a Crowe, "Ko nga whetu nui he wheketere e whakaputa ana i nga mea taumaha i roto i o raatau kaupapa karihi, no reira ko te mohio ki a raatau he rite ki te ako i te takenga mai o te nuinga o te ao." Ma te wetewete me te torotoro haere, kua rite tenei kitenga ki te hanga ano i to maatau mohiotanga ki te ao.

Pātai Auau

1. He aha te hiranga o te ahua i hopukina e te James Webb Space Telescope a NASA?

Ko te ahua e whakaatu ana i nga korero o mua mo te rohe hanga whetu, Sagittarius C, kei te pokapu nui o to tatou tupuni Milky Way. Ka hurahia e ia nga ahuatanga kaore ano kia kitea i mua, ka whakaatu i tetahi tirohanga ahurei ki roto i te tino taiao e puta ai te hanga whetu.

2. He aha te take i noho nui ai te pokapū galactic mo te rangahau pūtaiao?

Ko te pokapū galactic ka taea e nga kaiputaiao te whakamatau i nga ariā o te wa o te hanganga whetu. Ko ona tino ahuatanga ka wero i te maaramatanga tikanga me te whakarato i nga maaramatanga nui mo te whanautanga me te whanaketanga o nga whetu.

3. He aha nga protostars?

Ko nga Protostars he whetu i te timatanga o te hanganga. Ka whakaemi tonu ratou i te papatipu i a ratou e whanake ana, e whakaputa ana i nga rerenga, ka kitea i roto i te ahua i hopukina e te James Webb Space Telescope.

4. He aha te tohu o te hauwai katote?

Ko te hauwai katote e kitea ana i te ahua e tohu ana i te tukunga o nga whakaahua hihiko e nga whetu rangatahi, nunui. Ko te whanuitanga o tenei tukunga, e ai ki nga whakaaturanga a te karu, ka miharo nga kairangahau me te akiaki i nga rangahau ano.

5. E hia te tawhiti o te pokapū galactic mai i te whenua?

Kei te tata ki te 25,000 tau marama te tawhiti o te pokapū galactic i Papatūānuku. Ko tona tata tata ka taea e nga kaiputaiao te ako i nga whetu takitahi me te kohikohi korero nui mo o raatau hanganga.