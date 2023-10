Ko nga Kaihanga Hangaia o NASA te mahi ki te whakaroa i te roanga o te Miihana Voyager

Kei te whakatinanahia e nga miihini NASA nga tikanga hei whakarite kia haere tonu te waka mokowhiti a Voyager, i whakarewahia i te tau 1977, i a raatau mahi torotoro i waenga whetu mo nga tau maha. Ko tetahi o nga mahi ki te whakaemi i te toenga wahie i roto i nga ngongo whaiti i roto i nga kaitao, he mea nui kia mau tonu nga antenna mokowhiti ki te whenua.

Hei karo i tenei take, kua whakatinanahia e te miihana he papaki rorohiko hei aukati i te hokinga mai o te raru i pa ki a Voyager 1 i tera tau. Ko te tikanga o tenei papaki hei tiaki i a Voyager 1 me tana mahanga, a Voyager 2, kia kore e pa ano ki taua raru.

He mea tino nui nga kaitahuri i runga i te waka mokowhiti a Voyager mo te pupuri i te whakawhitiwhiti korero me te Ao. Hei whakaiti i te hanga o te toenga poroporoaki i roto i nga ngongo whaiti, ka tukuna te waka mokowhiti kia huri paku atu ki ia ahunga i mua i te puhipuhi o nga pana. Ma tenei ka whakaitihia te auau o nga pupuhi pupuhi. Ko nga whakarereketanga ki te awhe hurihanga thruster i mahia ma te tuku whakahau i te marama o Hepetema me Oketopa, ka taea e te waka mokowhiti te neke tata ki te 1 tohu tawhiti atu i ia huarahi i mua atu.

Ko te whakaaro o te roopu ka whakaroa enei mahi i te kati katoa o nga ngongo urunga whakakaha mo te rima tau neke atu, ka roa ake pea. Ka taea etahi atu mahi hei nga wa kei te heke mai kia roa ake te ora o nga kaitao.

I tua atu ki te whakatika i te hanga o te thruster, kua hangaia e nga miihini NASA he papaa rorohiko hei whakatika i tetahi take i raru ai nga purongo mana mai i te rorohiko o runga o Voyager 1 i te tau 2022. Ka mahi te papaki hei kaupapa here inihua, hei aukati i te hokinga mai o te raru me te whakarite kia roa te ora. o nga tirotiro.

Ko te Voyager 1 me te Voyager 2 he tawhiti whakamiharo, ko te Voyager 1 kua neke ake i te 15 piriona maero me te Voyager 2 neke atu i te 12 piriona maero mai i te whenua. Na te pakeke o te waka mokowhiti me te nui o te wa roa ki te whakawhitiwhiti korero, ka tupono ka pa mai te papaki i nga paanga ohorere. Hei whakaiti i tenei raru, ka whiwhi a Voyager 2 i te papaki i te tuatahi ka noho hei moenga whakamatautau mo tana mahanga.

Ko te misioni Voyager, i whakaritea i te tuatahi mo nga tau e wha noa iho, kua eke rawa atu ki ana whainga tuatahi. I tua atu i te toro atu ki a Saturn me Jupiter, ko Voyager 2 te waka mokowhiti tuatahi i tutaki ki a Uranus me Neptune. I muri mai ka whakawhānuihia te misioni ki te tuku i nga rangahau ki tua atu i te heliosphere, te mirumiru whakamarumaru o nga matūriki me nga papa autō i hangaia e te Ra. I tae a Voyager 1 ki te heliopause i te tau 2012, whai muri ko Voyager 2 i te tau 2018.

Ko nga misioni a Voyager tetahi waahanga nui o te NASA Heliophysics System Observatory, i tautokohia e te Tiwihana Heliophysics o te Kaiwhakahaere Mihana Pūtaiao i Washington. Na Caltech's Jet Propulsion Laboratory i hanga me te whakahaere i te waka mokowhiti a Voyager.

