Ka whai te NASA ki te Whakaroa i nga Miihana Waka Mokowhiti a Voyager

Ko nga miihini mo te misioni Voyager a NASA kei te whakatinana i nga tikanga hei whakarite kia haere tonu te waka mokowhiti a Voyager 1 me Voyager 2 ki te torotoro i nga waahi o waenga whetu mo nga tau kei te heke mai. Ko tetahi arotahi o a raatau mahi ko te whakatika i nga toenga wahie kua kohi mai i roto i nga ngongo whaiti i etahi o nga kaitao i runga i te waka mokowhiti. Ka taea e tenei hangahanga te whakararuraru i te kaha o nga kaiwhakatere ki te pupuri i nga antenna ki te whenua mo te whakawhitiwhiti korero. Kei te mahi te kapa ki te whakapoipoi i te hangahanga ma te tuku i te waka mokowhiti kia huri paku atu ki ia huarahi i mua i te puhipuhi o nga pana, ka heke te auau o te pupuhi. Kua āta whakamaheretia enei whakatikatika hei whakaiti i te paanga ki te misioni me te whakarite i te kohinga o nga raraunga puiao nui.

Kei te tukuna ano e te roopu miihini he papaa rorohiko hei aukati i te hokinga mai o te raru i pa ki a Voyager 1 i tera tau. Ko te raru i puta mai i te pohehe o nga whakahau korero me te punaha whakahaere (AACS). Ko te tikanga o te papaki hei tiaki i te waka mokowhiti a muri ake nei me te whakarite i a raatau mahi mo te wa roa. He nui te arotake me te tirotirohia hei whakaiti i nga raru ka puta mai i tana whakatinanatanga. Ka whiwhi a Voyager 2 i te papaki i te tuatahi hei waahi whakamatautau i mua i te tono ki a Voyager 1, he tawhiti atu i te whenua, no reira ka mau nga raraunga nui ake.

Kua haere a Voyager 1 me Voyager 2 i tawhiti mai i te whenua, ko Voyager 1 neke atu i te 15 piriona maero te tawhiti, ko Voyager 2 neke atu i te 12 piriona maero te tawhiti. Ko te tumanako a te roopu miihana ma nga tikanga kua whakatinanahia, ka haere tonu te waka mokowhiti mo etahi atu tau e rima, ki te kore e roa. Ko nga misioni a Voyager e whakarato ana i nga korero tino nui mo nga waahi o waenga o nga whetu, a kua waiho hei tohu nui mo te torotoro mokowhiti.

Puna: NASA