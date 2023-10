Kua Whakaritea a NASA mo nga Miihana Mokowhiti pukumahi i te tau 2024

By

Kei te haere tonu a NASA ki te pana i nga rohe o te torotoro mokowhiti me te maha o nga miihana e haere mai ana kua whakaritea mo te whakarewatanga i nga marama e haere ake nei. Ahakoa kua hipokina etahi, penei i te Atmospheric Waves Experiment (AWE) me te miihana Artemis II, he miihana whakahihiri ano kei runga i te rangi: ko te Space X Crew-8 mission.

Kua whakaritea mo te waenganui o Hui-tanguru 2024, ko te mahi a Crew-8 he wahanga o te Kaupapa Arohokohoko a NASA, a ka uru atu he rerenga ki te International Space Station (ISS). He tohu tenei mo te tuawaru o te rere a NASA Commercial Crew e whakamahi ana i te waka mokowhiti a Crew Dragon, na te mea he tohu nui i roto i nga mahi torotoro a te umanga.

Kua ata whiriwhiria nga kaihoe mo te misioni, ko Matthew Dominick (kaiwhakahaere), ko Michael Barratt (kaiurungi), ko Jeanette Epps (te tohunga miihana), ko Roscosmos cosmonaut Alexander Grebenkin (te tohunga miihana). Ka mahi tahi ratou i o ratou tohungatanga, ka eke ki tenei haerenga whakahirahira.

I tua atu i te miihana Crew-8, he mahinga a NASA mo te 2024. Ko te Starline Crew Flight Test (CFT) kua whakaritea mo te waenganui o Paenga-whawha, ka whai ake ko te Crew-9 miihana i waenganui o Akuhata. I tua atu, ko te 10th Crew Rotation Mission kua whakaritea mo te timatanga o te tau 2025, e whakaatu ana i te pono o NASA ki te ahu whakamua tonu i roto i te torotoro waahi.

I te wa e whakareri ana a NASA mo enei misioni, kei te haere tonu te tiaki me te tukatuka o te roketi Crew-8 Space X Falcon 9 me te waka mokowhiti Dragon. Ko te aro ki nga korero ka whakarite kia pai nga punaha katoa, kia pai ai te whakarewatanga me te misioni.

I ia misioni, ka pana te NASA i nga rohe o te matauranga tangata me te akiaki i te tangata ki roto i te ao. Ko enei miihana e haere ake nei e tohu ana i te whai tonu a te umanga ki nga kitenga putaiao me te para i te huarahi mo nga mahi torotoro mokowhiti a meake nei.

FAQ:

1. He aha te kaupapa Crew-8?

Ko te kaupapa Crew-8 he wahanga o te Kaupapa Arohokohoko a NASA me te whai i te rerenga waka ki te Teihana Mokowhiti o te Ao ma te whakamahi i te waka mokowhiti Crew Dragon.

2. Ko wai nga kaihoe mo te miihana Crew-8?

Ko nga kaihopu mo te misioni Crew-8 ko Matthew Dominick (kaihautu), ko Michael Barratt (kaiurungi), ko Jeanette Epps (te tohunga miihana), ko Roscosmos cosmonaut Alexander Grebenkin (te tohunga miihana).

3. He aha etahi atu misioni kua whakaritea e NASA mo te tau 2024?

Ko etahi atu misioni kua whakamaheretia mo te tau 2024 ko te Starline Crew Flight Test (CFT) i waenganui o Paenga-whawha, ko te Crew-9 i waenganui o Akuhata, me te 10th Crew Rotation Mission kua whakaritea mo te timatanga o te tau 2025.

4. He pehea te whakarite a NASA mo nga misioni e haere ake nei?

I tenei wa kei te whakahaere a NASA i nga mahi tiaki me te tukatuka o te Crew-8 Space X Falcon 9 roketi me te waka mokowhiti Dragon kia pai ai te mahi i te wa o te misioni.

Rauemi:

– NASA Commercial Crew Twitter: https://twitter.com/Commercial_Crew/status/1448006762697675779