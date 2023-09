Ko te Astronaut kua pae ki te mokowhiti kua pakaru te rekoata mo te miihana roa rawa atu

Kua pakaruhia e Frank Rubio te kaiwhakatere o NASA te rekoata mo te roanga roa o te miihana na tetahi kaitirotiro o Amerika i muri i tana paenga ki te waahi. I whakaritea kia hoki mai a Rubio ki te Ao e ono marama i muri i tana whakarewanga ki te International Space Station (ISS) i te marama o Hepetema 2022. Heoi, na te kino i te wa o tana hokinga mai ka mau ia ki te orbit whenua iti, ka roa atu tana noho ki te neke atu i te kotahi tau. I te Mane, i eke a Rubio ki te rekoata o mua mo nga ra 355 i whakatakotoria e Mark Vande Hei i te tau 2022. Kua whakaritea ia ki te hoki mai ki te Ao i mua atu i te 27 o Hepetema, e tohu ana i te katoa o nga ra 371 i te orbit o te whenua. Ko tenei whakatutukitanga ano hoki ko ia tetahi o nga tangata tokoono anake ka noho mo te tau kotahi ki te waahi.

I roto i te uiuinga me te Good Morning America o ABC, i whakaatu a Rubio i te hiranga o tana wa roa ki te waahi. I whakanuia e ia te hiranga o te maarama me pehea te urutau me te manawanui o te tinana o te tangata kia arotau ai nga mahi i nga wa e haere mai ana ki te torotoro atea ki te marama, ki Mars, ki tua atu. He mea ahurei te haerenga a Rubio ki te ISS i te mea ko ia te tuatahi o te US astronaut i eke ki runga roketi Soyuz Rūhia mai i te Paenga-whāwhā 2021. He wahanga tenei o te whakaaetanga whakawhiti nohoanga i waenga i a NASA me Roscosmos.

Ko te aitua i paea ai a Rubio i uru mai he rerenga whakamatao mai i te waka mokowhiti a Soyuz. I te taha o Rubio, ko Roscosmos cosmonauts Sergey Prokopyev me Dmitri Petelin i pangia ano. Na te turuturu i kore ai e tau te waka mokowhiti mo te hokinga mai ki te whenua, na te roanga atu o to ratou noho ki te ISS mo etahi atu marama e ono. Ka hoki mai ratou ki te whenua hei te mutunga o tenei marama.

Ko te misioni ohorere me te roa o Rubio e whakarato ana i nga tirohanga nui mo te manawanui o te tinana o te tangata i te waahi. Ka hangaia he matauranga ka whai waahi ki te angitu o nga misioni torotoro mokowhiti hohonu. Mo etahi atu whakahou mo te mokowhiti, whai i te wharangi mokowhiti a Gizmodo i whakatapua.