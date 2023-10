Ka karanga a NASA ki te Hapori Scientific ki te Whakanuia te Pumanawa Putaiao o Roman Space Telescope

Kei te tono a NASA ki te awhina a te hapori putaiao ki te whakarite ka taea e te Nancy Grace Roman Telescope, e mohiotia ana ko te Roman Space Telescope, te whakaatu i te tirohanga matawhānui o te ao i muri tonu i tana whakarewatanga i te tau 2027. , Ko te Roma Space Telescope e whai ana ki te tirotiro pikitia nui mo nga tupuni tawhiti me te awhina i nga kaiputaiao ki te hura i nga mea ngaro o te mea pouri me te kaha pouri, e 95% o te kaha me te matū o te ao.

Hei whakatutuki i te nui o nga raraunga ka kohia e te telescope, kei te mahi nga kaiputaiao ki nga miihini ako-miihini hātepe hei tautuhi i nga tauira me nga ahuatanga. Ko te mahi tahi o etahi atu karu, penei i te Hubble Space Telescope, te James Webb Space Telescope (JWST), te Keck Observatory, me Japan's PRIME, ka awhina i te whakawhanaketanga o te mahere tirotiro mo Roma, tae atu ki nga rohe whiriwhiri me nga waahi torotoro. I tua atu, ka mahi tahi te Roman Space Telescope me te PRIME ki te ako i nga taonga ma te whakamahi i te arotahi aapapa, me te Hubble ki te ako i nga tupuni tawhito me te hanga pikitia tino pai mo te hitori o te ao. Ka mahi tahi ano te telescope me JWST, he tirohanga whanui mo te ao me te tautuhi i nga whaainga ma te JWST e tirotirohia.

Ko te mahi whakarite mo te Roman Space Telescope he mahi uaua me te hono hono e uru ana ki nga momo roopu pūtaiao e mahi tahi ana kia pai ai te mahi. Ko enei mahi ka whakatakoto i te turanga mo nga kitenga pūtaiao kaha me te whakanui i te kaha o te taputapu. Ma te whakamahi i te tohungatanga me te mahi tahi o te hapori putaiao, ka whai a NASA ki te whakarewa i te Roman Space Telescope kua tino rite ki te torotoro i nga mea whakamiharo o te ao.

