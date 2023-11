He Tirohanga Tata ki te Misiona Europa Clipper a NASA: Te Tirotiro i te Marama Hukapapa o Jupiter

Ko te waka mokowhiti Europa Clipper e haere ake nei a NASA kei te haere ki te kaupapa maia ki te ako i te marama o Jupiter, a Europa, e mohiotia ana mo tona mata hukapapa me te kaha ki te manaaki oranga. Kua whakaritea mo te whakarewatanga i te tau 2024, ka uru atu a Europa Clipper ki tetahi o nga taiao iraruke kino rawa atu o te punaha solar. Kei te whakaaro a NASA ki te whakatau mena he pai nga ahuatanga o raro o te whenua o Europa mo te oranga.

Hei tu atu i te whiu whiu e karapoti ana i a Jupiter, kei te whakauruhia te waka mokowhiti ki te whakamarumaru whakamarumaru. I tata nei, ka eke te misioni ki tetahi tohu nui ma te hiri i te whare taonga, he ipu motuhake i hangaia hei whakamarumaru i nga taputapu hiko o Europa Clipper. I whakaemihia i te Jet Propulsion Laboratory (JPL) a NASA i te tonga o California, ko te patu a te waka mokowhiti ka whakarite kia noho haumaru ona waahanga hiko mai i te kino o te radiation.

Kei raro noa iho i te haurua inihi te matotoru o te pouaka konumohe, kei roto i nga taputapu puiao tino nui mo te misioni. Ko te whakamarumaru i te katoa o te hikohiko kaore i te takitahi ka whakaiti i te taumaha me te utu o te waka mokowhiti. Ma te mahi tahi me te ruuma ma o JPL, kei reira te waka mokowhiti e whakarite ana, i tutakina te whare taonga e nga miihini me nga tohunga hangarau i te Oketopa 7. Ko tenei whakatutukitanga e tohu ana kua mau nga waahanga katoa e tika ana.

Ko te papa autō nui a Jupiter, e 20,000 te kaha ake i to te Ao, ka whakaputa i nga whitiki iraruke kaha e kapi ana i te waka mokowhiti. He nui te awe o tenei iraruke morearea ki te miihana, ka pa ki te ahua o te mata o Europa, ka kitea nga huringa tae. Koia te take e kore ai a Europa Clipper e huri noa i a Europa engari ka mahia e ia he orbit whanui o Jupiter hei whakaiti i tona rongonga ki te rauropi kaha. I roto i tenei mahi, ka rere tata te waka mokowhiti ki Europa tata ki te 50 nga wa, ka kohia nga raraunga putaiao nui.

E whakapono ana nga kaiputaiao he nui te mahi a te iraruke i runga i te mata o Europa ki te whakarereke i te matawhenua me te puta o te tae whero-parauri ka kitea. Ma te aro turuki i nga taumata iraruke me nga taputapu whakatapua, ka whai a Europa Clipper ki te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki tenei hukapapa rangirua. Ko te misioni he whai waahi ahurei ki te torotoro i te kaha mo te noho me te kite atu mo nga mea ngaro e puritia ana e Europa, e whakatuwhera ana i nga huarahi ki te torotoro haere i roto i to tatou punaha solar.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te mahi a Europa Clipper?

Ko te kaupapa Europa Clipper he mahi NASA kua whakaritea kia whakarewahia i te tau 2024. Ko tana kaupapa tuatahi ko te ako i te marama o Jupiter, i a Europa, me te tirotiro i te kaha o te marama ki te manaaki i te oranga.

2. He aha i tika ai te whakamarumaru iraruke mo te waka atea?

Ko te papa autō kaha a Jupiter e whakaputa ana i nga whitiki iraruke e tino whakatuma ana ki te hikohiko o te waka atea. Ma te whakamarumaru iraruke e whakarite te haumaru me te mahi o nga taputapu i runga i te papa Europa Clipper.

3. Me pehea te kohi raraunga putaiao a Europa Clipper?

Ka mahia e Europa Clipper nga rerenga maha o Europa, ka kohia nga raraunga putaiao nui i ia haerenga. Ko enei huihuinga tata ka whakaatu i nga korero mo te waahi whenua o te marama, nga ahuatanga o te mata, me te waahi mo te noho.

4. He aha te mahi iraruke ki te whakarereke i te mata o Europa?

Ko te iraruke i runga i te mata o Europa he tukanga whakarerekētanga matawhenua nui. Kua kitea e nga kaiputaiao nga huringa tae ka kitea, a ko te whakaaro ko te iraruke te kawenga mo enei whakarereketanga.

5. He aha nga whainga o te kaupapa Europa Clipper?

Ko te kaupapa Europa Clipper e whai ana ki te tirotiro mena he pai nga ahuatanga o raro o te whenua o Europa mo te oranga. Ka whai hoki ki te mohio ki te matawhenua o te marama, te hanganga o te mata, me te kaha mo te noho.