Ko nga Tohu Whakamātautau NASA Hou e peke whakamua ana mo te Whakawhitiwhiti Mokowhiti Hohonu

I roto i te whakatutukitanga o te whenua, kua pai te whakamatautau a NASA i tana punaha Deep Space Optical Communications (DSOC), ma te whakamahi i te tohu taiaho hei whakawhitiwhiti korero me te waka mokowhiti Psyche i tana haerenga ki te asteroid whakarewa ngaro. Kaore i rite ki nga tikanga korero tuku iho e whakawhirinaki ana ki nga ngaru reo irirangi, ka whakamahia e te punaha DSOC te mana o te rama laser ki te tuku korero mo nga tawhiti tawhiti i te waahi.

Ko te whakamatautau, i mahia i te 14 o Noema, ko te pupuhi i te tohu laser mai i tetahi taputapu i runga i te waka atea Psyche—he 10 miriona maero (16 miriona kiromita) te tawhiti atu i te whenua. I whakawhiwhia te tohu e nga teihana whenua i te Jet Propulsion Laboratory (JPL) a NASA i te tonga o California, e tohu ana i te tohu nui tuatahi mo te punaha DSOC.

Ma te whakamahi i te mana o te rama laser, e whai ana a NASA ki te whakarereke i nga korero mokowhiti hohonu me te whakanui ake i nga tere tuku raraunga. Ka whakatauritea ki nga ngaru irirangi, he poto ake te roangaru o te rama laser, ka taea te tuku 10 ki te 100 nga wa atu korero mo ia waeine wa. Ko tenei pakaruhanga ka whai paanga nui mo nga misioni a meake nei ki te marama, ki Mars, ki tua atu.

Ahakoa kua whakamatauria te whakawhitiwhiti taiaho i roto i te amiooo o te whenua me te wa e haere ana ki te marama, ko te punaha DSOC te tohu tino wero me te tawhiti rawa atu. Ko te whakamatautau angitu ka whakatata atu a NASA ki te whakaahei i nga Kairangirangi o nga ra kei te heke mai ki te whakawhirinaki ki te rama taiaho mo te whakawhitiwhiti korero me te mana whenua.

I te wa e haere tonu ana te waka mokowhiti Psyche ki te asteroid ingoa i roto i te whitiki asteroid i waenganui i Mars me Jupiter, ka haere tonu nga miihini ki te whakamahine me te whakamatautau i te punaha DSOC. Ka tae ki tana haerenga i te tau 2029, ka noho tata ki te 29 marama a Psyche ki te ako i te ao konganuku whakahihiri.

FAQ:

Q: He aha te punaha DSOC?

A: Ko te punaha DSOC ko te punaha Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti Whakawhitinga Mokowhiti hohonu a NASA, e whakamahi ana i te rama laser hei utu mo nga ngaru reo irirangi mo te whakawhitiwhiti tawhiti i te waahi.

Q: He pehea te rereke o te whakawhitiwhiti laser mai i nga korero reo irirangi tuku iho?

A: Ko te whakawhitiwhiti taiaho e whakamahi ana i nga roangaru poto o te marama, ka taea te tuku raraunga tere ake ki te ngaru reo irirangi.

Q: He aha nga painga pea o te whakawhitiwhiti laser i te waahi?

A: Ka taea e te whakawhitiwhiti korero laser te whakanui ake i te nui o nga korero e tukuna ana mo ia waahanga o te waa, te huri i te whakawhitiwhiti mokowhiti hohonu me te whakahoaho i te whakawhiti raraunga tere ake mo nga misioni a meake nei.

P: He pëhea te pänga o te whakamätautau angitu o te pünaha DSOC ki ngä miihana kei te heke mai?

A: Ko te whakamatautau angitu ka whakatata atu a NASA ki te whakamahi i te whakawhitiwhiti laser mo nga misioni a meake nei ki te marama, Mars, me etahi atu waahi, e whakarato ana i nga kaiwhakatererangi ki nga korero pai ake me te pono ki te whakahaere whenua.