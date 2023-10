Te Mihana Hinengaro: Te Tirotiro i te Asteroid me te Koro Kora

Ko te misioni Psyche he kaupapa NASA kua whakaritea ki te torotoro i tetahi asteroid ko 16 Psyche. He tino pai tenei asteroid ki nga kaiputaiao na te mea he rite ki te uho rino o te aorangi, tae atu ki te uho o te Ao. Ko te whainga o te misioni ki te ako i te hanganga me te hanganga o te asteroid, me te whakatau hoki i te kaha o te keri i ona konganuku utu nui.

Ko nga aorangi ka puta mai i te tukanga e kiia nei ko te accretion, ka whakaemihia te papatipu o nga moka iti o te matū i runga i te kumete aapapa me te tukinga. Ko te nuinga o te papatipu o te ao ka riro i roto i ona tau miriona tuatahi. I roto i tenei wa tutu, he maha nga tukinga kino i waenga i nga ao rangatahi, e arahi ana ki te whakangaromanga o etahi aorangi. 16 Ko Hinengaro pea te tauira o te aorangi “whakahekeheke”.

E ai ki nga taunakitanga o naianei, 16 Te ahua o te Hinengaro i uru ki tetahi tikanga e kiia nei ko te rereketanga, ka totohu nga mea taumaha ki te matua, ka piki ake nga mea mama ki te mata. Heoi ano, i pa te kino ki tetahi atu ao rangatahi, i whakakorea ona paparanga o waho, ka waiho he morehu tino nui o te konganuku kia kitea.

Ko te kaupapa Hinengaro e whai ana ki te wehewehe i nga tauira rereke o te hanganga o te asteroid. Ma te toro atu ki te 16 Psyche, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whakamatautau i nga ariā o naianei mo te hanga aorangi me te whai matauranga ki te hanganga o te matua o te aorangi, kaore e taea te kite tika i runga i te whenua.

Ko te waka mokowhiti he maha nga momo taonga putaiao, tae atu ki te kaitoi whakaahua mo te mapi i te mata o te asteroid, he whakamatautau gravity ki te whakatau i tona hanganga o roto, me te spectrometer hei tātari i ona ihirangi kohuke. Ko tetahi taputapu motuhake, ko te magnetometer, he mea hoahoa ki te kite i nga toenga autō, e tohu ana i te rewa o mua me te rereketanga o te asteroid.

Ko te otinga angitu o te misioni ka whakarato i nga raraunga utu nui mo te tātari me te whai waahi ki to maatau mohio ki te hanganga aorangi. Ka whai paanga ano pea mo nga mahi maina a meake nei, i te mea kua tapaina e Forbes te 16 Psyche he "asteroid taara-taara."

Source: Te Korero

Nga wehewehe:

– Whakapiri: te tukanga o nga matūriki iti e piri haere ana ki te hanga tinana nui ake, penei i nga aorangi.

– Te rereketanga o te aorangi: te wehenga o nga matū o roto o te aorangi ki nga paparanga motuhake i runga i te kiato.

– Quadrilion: he tau e rite ana ki te kotahi mano miriona miriona.