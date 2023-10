Ko te Misiona Hinengaro a NASA: Te Haerenga ki te Kaupae o te Asteroid.

Ko Psyche, te atua wahine Kariki o te wairua, i tuku tona ingoa ki tetahi taonga tiretiera i kitea i te tau 1852 e te tohunga wheturangi o Itari a Annibale de Gasparis. I tenei ra, ko Psyche, te 16 o nga asteroid i kitea, ko te asteroid nui rawa atu "M-momo" i roto i te whitiki asteroid i waenganui i Mars me Jupiter. He 226 kiromita te diameter, he rino me te nickel te nuinga o Psyche, he rite ki te uho o te whenua.

I te rapu ki te kohi tohu mo te waahi o roto o te Ao, i whakarewahia e NASA he waka mokowhiti mo te ono tau, 3.6 piriona kiromita te roa ki te tutaki ki a Psyche. Ko nga asteroids momo-M penei i a Psyche e whakaponohia ana he toenga o nga aorangi kua pakaru i te timatanga o te punaha Solar. Ko enei ao konganuku ka mahi hei "taiwhanga taiao" mo te ako i nga papa o te aorangi.

He uaua te ako i te kaupapa matua o te Ao ma te whakamahi i nga tikanga o naianei, na te mea he iti noa nga tirohanga ki nga meteorites me te ruru. Ko nga meteorites konganuku he tirohanga noa ki te hitori o mua o te punaha solar, i te mea e hiahia ana te rangahau rui i nga raraunga tika mai i nga kaitao kauri, he iti nei, otira ki nga moana me te Tukoi ki te Tonga. I tua atu, ko nga papa o waho o te whenua ka aukati i to maatau tirohanga ki te matua.

Ko te kaupapa a NASA ki Psyche e whai ana ki te tuhura i te asteroid me te whakatau mehemea he uho kotahi te whakarewa o te aorangi kua pakaru i te rangi kua matao i roto i te waa. I tua atu, e whai ana te misioni ki te whakaatu i te tau o te mata o Psyche, tona hanganga matū, me te mea kei roto nga mea mama ake i te taha o te rino me te nickel. Ka taea e enei korero te whakaatu whakaaro nui mo te whanaketanga o to tatou ao.

Kua mau ki te maha o nga taputapu, tae atu ki nga kaamera, nga ihurangi, me nga miihini, ka kohia e te waka mokowhiti nga raraunga mo te ahua, te papatipu, te kaha, me te kaha mo te torotoro kohuke. E tatari ana nga kaiputaiao ki te ahu whakamua o te misioni, me te tumanako ki te nui o te matauranga ka kitea e ia mo te uho o te asteroid me nga mea ngaro e mau ana mo to tatou ake ao.

Rauemi:

– “Kua whakaritea te mahi a Nasa's Psyche mo te whakarewatanga – me pehea e hura ai i nga mea ngaro o roto o nga aorangi.”

– “He aha te hanga asteroids? Ko te tauira i hoki mai ki te whenua e whakaatu ana i nga poraka hangahanga o te Solar System.”