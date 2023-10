He Haerenga ki te Manawao o te Hinengaro: Te Tirotiro i te Ao Ngaro o te Asteroid

Kua whakarewahia e NASA he waka mokowhiti mo te ono tau, 3.6 piriona kiromita te haerenga ki te tutaki ki a Psyche, te asteroid "M-momo" nui rawa atu i roto i te whitiki asteroid i waenganui i Mars me Jupiter. Ko te whainga o tenei kaupapa ki te ako i a Psyche, he taonga tiretiera e 226km te whanui. E mohiotia ana mo te nuinga o te rino me te nickel, he rite ki te matua o te Ao, e whakaponohia ana ko Psyche te toenga o te aorangi i whakangaromia i nga tau tuatahi o te Rauropi.

Ko te ako i te kaupapa o nga aorangi he mahi uaua, engari ko nga asteroids momo-M penei i a Psyche hei "taiwhanga taiao" mo nga kaiputaiao. Ma te wetewete i te titonga me te hanganga o Hinengaro, e tumanako ana nga kairangahau ki te whai matauranga ki roto o to tatou ao e kore e taea te uru atu. He mea tino nui tenei na te mea he iti noa nga tikanga o naianei mo te ako i te kaupapa o Papatuanuku.

Ko te Seismology, e rangahau ana i nga ngaru rū i ahu mai i te rū whenua, e whakarato ana i etahi korero mo te uho o te whenua. Heoi, ko te waahi o te matua i raro i nga papa o waho o te ao he uaua ki te kite i te tirohanga marama. I tua atu, ko te iti o te maha o nga kaitahuri i etahi waahi ka aukati i to maatau mohiotanga. Hei hinga i enei wero, ka whakawhirinaki nga kairangahau ki nga whakamatautau taiwhanga e whakataurite ana i nga taumahatanga me te mahana o te papa o te whenua. Ko te whakakotahi i nga raraunga mai i te seismology, nga whakamatautau taiwhanga, me te whaihanga rorohiko ka awhina i nga kaiputaiao ki te whakakotahi i te maaramatanga matawhānui ki te kaupapa matua.

Ko te misioni Hinengaro e tuku ana i te waahi whakaihiihi ki te tuhura i nga mea ngaro o nga papaarangi. Ko te whai a NASA ki te tirotiro mena ko Psyche tonu te uho o te aorangi kua pakaru i te whakamatao me te pakari, he rite ki te uho o te Ao. I tua atu, ka tātarihia e te misioni te hanganga matū o Psyche, te pakeke, me te ahua. Ko nga korero i kohia e nga taputapu a te waka atea, penei i nga kamera, i nga hiirorohiko, me nga irahiko, ka whai waahi ki to tatou mohiotanga mo te kukuwhatanga o te Ao me te torotoro kohuke a meake nei.

I te wa e haere ana te waka mokowhiti i tana haerenga roa, ka rikarika nga kaiputaiao ki nga raraunga ka kohia e ia. Ka oati te misioni Hinengaro ki te hura i nga tirohanga hou ki te takenga mai me te hanganga o nga tinana tiretiera, e whakamarama ana i te ao enigmatic o nga asteroids.

