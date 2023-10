Ko te Mihana a NASA ki te Hinengaro: Te Tirotiro i te Utu o te Ao Ngaro

Kua timata te NASA ki tetahi kaupapa hou ki te tirotiro i a Psyche, te 16 o nga asteroid kua kitea. Ko Psyche, i tapaina ki te atua wahine Kariki o te wairua, ko te asteroid "M-momo" nui rawa atu i roto i te whitiki asteroid i waenganui i Mars me Jupiter. E whakaponohia ana ko nga toenga o te aorangi i pakaru i nga tau tuatahi o te punaha solar.

Ko nga asteroids-momo penei i a Psyche he rino me te nickel te nuinga, he rite ki te matua o te whenua. E whakapono ana nga kaiputaiao ma te ako i enei ao konganuku ka whai matauranga nui ki roto o to tatou ao.

I tenei wa, he iti noa to tatou mohiotanga ki te kaupapa o te whenua. Ka whakawhirinaki matou ki nga tikanga autaki penei i te ako i nga meteorite konganuku me te whakamahi i te rū whenua hei tātari i nga wiri rū. Heoi ano, he herenga enei tikanga. Ko te kaupapa o te Hinengaro Hinengaro he tuku tirohanga hou ma te tirotiro i te uho o tetahi mea tiretiera e rite ana ki te kaupapa o te Ao.

Ka tirotirohia e te misioni mena he uho wera me te rewa a Psyche i mua i te whakamatao me te pakari, penei i te uho o te whenua. Ka rangahau ano i te hanganga matū o te asteroid, te tau, me nga ahuatanga o te mata. Ma te wetewete i enei mea, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki te kukuwhatanga o te Ao me te kohi raraunga nui mo te torotoro kohuke a meake nei.

Ko te waka mokowhiti he maha nga taputapu tae atu ki nga kamera-a-whaanui, nga tohutoro, te magnetometers, me nga inehe. Ma enei taputapu ka taea e nga kaiputaiao te kohi raraunga mo te ahua o te Psyche, te papatipu, te tohatoha kaha, me te hanga matū.

E ono tau te roa o te haerenga ki Psyche e 3.6 piriona kiromita te tawhiti. Kei te tatari marie nga kaiputaiao ki nga kitenga mai i tenei misioni, ka puta he tirohanga hou ki nga mea ngaro o to tatou ake aorangi.

Source: Te Korero