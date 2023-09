Ka kitea e Perseverance Rover te Toka ahurei i Mars

Ko te NASA's Perseverance rover, i eke angitu ki Mars i te Hui-tanguru 18, 2021, kei te haere tonu nga kitenga whakahihiri i runga i te ao whero. Ko tetahi o ana kitenga tata nei he toka e rite ana ki te avocado, i kitea i te 8 o Hepetema. Ahakoa ehara tenei toka i te hua o Marite, kei te pirangi nga kaiputaiao me te hiahia ki te ako atu mo tona hanganga me te takenga mai.

Ko te manawanui kei te torotoro haere i te mata o Mars, me te rapu ano i nga tohu o te oranga moroiti o mua. I te wa o tana misioni, he maha nga mea whakamere i kitea e ia, ko nga toka he maha nga ahua me nga rahi. Ko enei toka e whakaatu ana i nga korero nui mo te hitori o te aorangi.

Ko te toka ahua avocado he mea rereke. Ko tana ahua ahurei kua mau i te hiahia o nga kaiputaiao ki te whenua. Ma te whakamaaramatanga me te tirotiro, ka tumanako nga kaiputaiao kia hohonu ake te maarama ki te hanganga o te toka me tona hiranga pea.

Ahakoa he moata rawa ki te whakatau i nga whakatau, ko tenei kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te misioni a Perseverance ki Mars. Ka whakamahia nga taputapu pütaiao matatau a te rover ki te tirotiro i te toka me te whakarato raraunga nui ki nga kaiputaiao.

Ko te haerenga o te Manawanui he tohu mo te mohiotanga me te hiahia o te tangata. Ma te tirotiro i a Mars me te rapu tohu o te oranga, ka whai a NASA ki te wetewete i nga mea ngaro o to tatou ao tata, me te para i te huarahi mo te torotoro tangata a meake nei.

Ko nga kitenga a te manawanui i Mars, tae atu ki tenei toka ahua awhekawhe, ka whai waahi ki te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga mo te aorangi whero me te whakatata atu ki te maarama ki ona waa o mua me te kaha ki te tautoko i te oranga. I te wa e wetewete tonu ana nga kaiputaiao i nga raraunga i kohia e Perseverance, ka tumanako ratou ki te whakatuwhera i etahi atu tirohanga ki te hitori me te ahuatanga o Mars.

Rauemi:

– Tweaktown.com