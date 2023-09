I wikitoria a Parker Solar Probe o NASA mo te Pahū Nui o te Ra

Kua tutuki i te NASA Parker Solar Probe tetahi whakatutukitanga nui ma te maia me te wikitoria i runga i tetahi o nga pahū o te ra tino kaha kua rekotia. I te 5 o Hepetema, 2022, i te 13 o nga tutakitanga tata ki te Ra, ka kitea te waka mokowhiti i te ara o te korowha nui (CME) - nga pupuhi kaha o nga papa autō me te plasma wera nui. He aha te mea whakamiharo i tenei tukinga ko te Parker Solar Probe i whakakakahu ki te hopu i tenei awha o te ra i roto i nga korero koretake.

I hopukina e nga taonga a te waka atea nga whakaahua whakamihi o te CME e hū mai ana i te mata o te Ra. Koinei te wa tuatahi i roto i te hitori kua toro atu tetahi waka mokowhiti kia tata ki te Ra, ka ora mai i te pahūtanga o te ra. Ko nga raraunga i kohia i tenei huihuinga o mua ka whakawhiwhia ki nga kaiputaiao he tirohanga tino kore ki nga CME me te whai waahi ki te ako i a raatau i o raatau timatanga.

Ko nga maaramatanga i puta mai i tenei misioni e tika ana kia kaha ake to maatau mohio ki nga CME, o ratou takenga mai, me o raatau whanonga. He mea utu nui tenei matauranga mo te matapae me te whakaiti i nga aitua ka pa mai e nga CME ki o tatou hanganga hangarau me nga punaha korero i runga i te whenua. Ma te mohio ake ki enei pahūtanga o te ra, ka tumanako nga kaiputaiao ki te hanga rautaki whai hua ake mo te tiaki i to taatau hapori e whakawhirinaki ana ki te hangarau.

I whakanui a Takuta James Anderson, he tohunga huarere mokowhiti, i te hiranga o te kaupapa a te Parker Solar Probe ki te whakarite i to tatou reri ki te tiaki i to tatou oranga hou mai i te riri o te Ra. Ko tenei wikitoria ehara i te whakaatu noa i te mohio me te kaha o te tangata, engari ka oati ano ia ki te tuhi ano i nga pukapuka mo te ahupūngao o te ra me te matapae huarere mokowhiti.

I a te Parker Solar Probe e haere tonu ana i tana kaupapa, ka taea e tatou te matapae i etahi atu kitenga whakamiharo mo to tatou Ra, to tatou whetu tata, me te ao huri noa. Ko tenei misioni he pekenga nui mo te putaiao mokowhiti, he whakatuwhera i nga rohe hou i roto i to maatau mohio ki te whanonga o te Ra me ona paanga pea ki te whenua.

Rauemi:

– Takuta Sarah Mitchell, tohunga ahupūngao solar i NASA

– Takuta James Anderson, tohunga huarere mokowhiti

Nga wehewehe:

– Koronal mass ejection (CME): nga pupuhi kaha o nga papa autō me te plasma wera nui ka tukuna e te Ra.

– Te awha o te ra: he pahūtanga kaha o te ra

– Te rangi mokowhiti: te rangahau i nga ahuatanga o te waahi me o raatau paanga ki te whenua

– Hangarau Hangarau: nga punaha me nga whatunga e tautoko ana i nga ratonga me nga mahi hangarau

Puna: Ko Parker Solar Probe a NASA i wikitoria i runga i te pahūtanga o te ra