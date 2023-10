Ko te NASA Parker Solar Probe ka pakaru i tana ake rekoata hei mea tere rawa i hangaia e te tangata

Kua pakaru ano te NASA Parker Solar Probe i tana ake rekoata, ka noho ko te mea tere rawa i hangaia e te tangata kua rekotia. I te 27 o Hepetema, ka eke te rangahau ki te tere miiharo o te 394,736 mph (635,266 km/h) i te mea ka haere tata ki te mata o te ra. He nui ake tenei i tana rekoata o mua o te 364,660 mph (586,863 km/h) i whakatakotoria i te marama o Whiringa-a-rangi 2021. Ko tenei tere whakamiharo i taea e te awhina kaha mai i te rere o Venus i te Akuhata 21.

I tua atu i tana rekoata tere, i hanga ano e te Parker Solar Probe he rekoata tawhiti hou, ka tae mai i roto noa i te 4.51 miriona maero (7.26 miriona km) mai i te mata o te ra. Kaore ano he waka mokowhiti i huri tata ki te ra i mua, he tohu nui mo NASA.

Ka whai wāhi nui nga rerenga o Venus ki te kaupapa a te tirotiro ki te ako i te mata wera o te ra. I te wa e haere ana te rangahau i a Venus, ka horomia e te aorangi etahi o nga hiko o te orbital o Parker, kia tata atu ai ki te ra. Kotahi ano te rere o te rere, me te tata tata o te tirotiro ki te ra e kiia ana ko te 3.83 miriona maero noa (6.16 miriona kiromita) mai i te mata i te mutunga o te tau 2024. Ko te matapae ka nui ake te tere o te tirotiro i tana haerenga whakamutunga huri noa. te ra.

I whakarewahia i te marama o Akuhata 2018, ko te kaupapa a Parker Solar Probe he ruku ki nga mea ngaro o te korona o te ra, te paparanga o waho o tona hau. Ma te mohio ki te rere o te wera i roto i te korona, me pehea te tipu o te plasma me nga papa autō i runga i te mata o te ra, me te whai waahi o enei hihiri ki nga ahuatanga penei i te hau o te ra, ka whai nga kaiputaiao ki te whakapai ake i o raatau matapae mo te rangi mokowhiti.

Ko nga whakatutukitanga hou a te Parker Solar Probe e whakaatu ana i tona hiranga ki te turaki i nga rohe o te torotoro me te maaramatanga putaiao mo to tatou whetu, te ra.

Nga wehewehe:

– Parker Solar Probe: He waka mokowhiti NASA i whakarewahia i te tau 2018 ki te ako i te korona o te ra me te mohio ake ki te huarere atea.

– Te rere a Venus: Ka whiti tata te waka mokowhiti ki te aorangi o Venus, ka whakamahi i tona kaha ki te whakarereke i tana huarahi me te tere haere.

Rauemi:

– NASA