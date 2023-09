Ko Parker Solar Probe a NASA he Kohikohi Raraunga Utu mo te Korohanga Mass Ejection

Ko te Parker Solar Probe, te kaupapa whakatara whenua a NASA ki te "pa ki te Ra," i rere tata mai i roto i te coronal mass ejection (CME), he pupuhi kaha o te ra o nga matūriki kua utaina. I puta te hui i te 5 o Hepetema, 2022, ahakoa ko nga kitenga me nga rangahau e pa ana ki a ia kua whakamaaramahia i roto i tetahi pepa hou i roto i te The Astrophysical Journal.

I tohu te huihuinga i te wehenga nui mai i te rangahau angamaheni o nga CME, na te mea ka kitea mai i te whenua. Heoi, i taea e te Parker Solar Probe te mataki tata tonu tenei CME, i te mea e 5.7 miriona maero noa te waahi mai i te mata o te Ra. Na tenei tata i taea e nga kaiputaiao te kohi raraunga nui me nga tirohanga mo te taunekeneke i waenga i nga CME me te puehu o te ao.

Ko nga CME he pahūtanga nui mai i te hau o waho o te Ra ka pa te kino ki te rangi mokowhiti, tae atu ki te whakararu i nga amiorangi, nga punaha korero, nga hangarau whakatere, me nga raarangi hiko i runga i te whenua. Ko te mohio ki te mahi a nga CME me te puehu o te aorangi he mea nui mo te matapae i o raatau paanga ki to maatau ao.

Ko te tukinga i te marama o Hepetema kua taha ake nei ko te wa tuatahi i kite a Parker i tetahi CME, a he mea whakamiharo nga hua. I kite te rangahau i te CME e whakawātea ana i te ara i roto i te puehu o te ao, e nekehia ana mo te 6 miriona maero mai i te Ra. Heoi, tata tonu te whakakii i te puehu e nga matūriki puehu i waenga i te ao e tere ana i roto i te punaha solar.

Ko tenei kitenga i whakapumau i te ariā ka puta nga taunekeneke i waenga i nga CME me te puehu, e tuku ana i nga kaiputaiao kia hohonu ake te maarama ki nga hihiko i roto i te korona o te Ra. Ko nga kitenga i mahia e te Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) he mea nui i roto i tenei waahanga.

Ahakoa me nui ake nga rangahau me nga tirohanga kia tino mohio ki nga paanga o te puehu i waenga i te ao ki runga i nga CME, ka whakatuwherahia e tenei kitenga tohu whenua nga huarahi hou ki te tirotiro i nga uauatanga o to tatou Ra me ona paanga ki te rangi atea.

Puna: Scientific American, NASA