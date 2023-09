Te Whakakitenga i nga Mea ohorere: Ko nga kitenga ohorere a OSIRIS-REx i runga i te Asteroid Bennu

Ko OSIRIS-REx, te toru o nga miihana i roto i te hitori ki te kohi tauira mai i te asteroid, kua whakawhiwhia ki nga kaiputaiao nga tirohanga whakamiharo ki te ao ngaro o nga toka mokowhiti. E rua tau te roa o te haerenga a te waka mokowhiti huri noa i a Bennu asteroid i kitea te tino rerekee me te uaua o enei tinana tiretiera.

I mua i te OSIRIS-REx, e rua etahi atu misioni, Hayabusa 1 me NEAR-Shoemaker, i ako i nga asteroids i roto i nga korero. Heoi, ko Hayabusa 1 te tuatahi i whakapumau i te oranga o nga "pupu pakaru," nga kohinga o nga toka, onepu, me nga kirikiri e mau tahi ana e te kaha kaha o te gravityation.

I te wa tuatahi i tirohia e nga kaiputaiao a Bennu mai i nga karu, i whakaaro ratou he rite ki te asteroid Itokawa. Heoi, i te ata tirotiro, ka kitea e OSIRIS-REx tetahi whenua toka kaore i rite ki nga mea i kitea e ratou i mua. Ko nga toka maiengi me te ahua rereke i runga i te mata o Bennu i wero i o raatau whakaaro o mua mo te hanganga me te hanganga o enei toka mokowhiti.

I mohio nga kairangahau ko enei toka maiengi he tino ngongo, he rite te ahua o te waahi mokemoke i roto i te motuka i te wa e pa ana. Ka tiakina e ratou te mata o te asteroid ma te tango i te kaha mai i nga tinana iti e pa ana, ka iti ake nga rua i te tumanako.

I kitea ano e OSIRIS-REx tetahi kitenga nui mo te kiato o te paparanga mata o Bennu. I te wa o tana nganatanga ki te kohikohi tauira, ka totohu hohonu te waka mokowhiti ki te mata, e whakaatu ana he iti ake te kiato o te paparanga mata i era atu o te asteroid.

Ko te huarahi a te miihana ki te kohinga tauira, he rereke mai i nga misioni o mua, i homai nga whakaaro nui. Ko nga whakautu ohorere o te mata o Bennu ki te paheketanga o te waka mokowhiti i miharo nga kaiputaiao, ka waiho he maha atu nga patai hei tirotiro.

I te katoa, ko nga kitenga a OSIRIS-REx i whakawero i nga whakapae o mua me te whakawhānui ake i to maatau mohio ki nga asteroids me o raatau ahuatanga rereke. Ko enei kitenga ka whai waahi ki nga mahi asteroid a meake nei me te whakanui i o maatau mohiotanga ki te hitori o te punaha solar.

