Ko te OSIRIS-APEX mokowhiti a NASA ki te tirotiro i te Apophis Asteroid i te tau 2029

Ko OSIRIS-REx te waka atea o NASA, e mohiotia ana mo te kohi tauira mai i te asteroid Bennu me te whakahoki mai ki te whenua, kua roa ake tana kaupapa. Ko te whainga ka whai ake i runga i tana huarahi ko te asteroid Apophis, e kiia ana ka rere tata ki te whenua i te tau 2029. Ko Apophis, he toka mokowhiti 340 mita te whanui, i arohia e nga kaitirotiro arorangi i te wa tuatahi ka kitea i te tau 2004 na te kaha pea. te riri o te paanga ki te whenua.

Waimarie, na etahi atu tataunga kua whakamaarama enei maaharahara, ka turaki i te tau tata ki muri mai i te rau tau e whai ake nei. Heoi ano, kei te pirangi tonu a Apophis ki nga kaiputaiao na te mea ka tata te tata ki te Ao a nga tau kei te heke mai. I te tau 2029, ka tae mai i roto i te 20,000 maero mai i to maatau ao, tata atu i etahi amiorangi hangai me te tekau nga wa tata atu i te Marama. E ai ki te korero, kotahi noa iho i nga 7,500 tau enei tutaki tata ki nga asteroid penei te rahi.

Ko te waka mokowhiti, kua whakaingoatia inaianei ko OSIRIS-APEX, ka tae ki Apophis i te Paenga-whawha 13, 2029, ka timata te hopu whakaahua o te huarahi tekau ma tahi nga ra i mua. Ko tenei tutaki tata he whai waahi motuhake mo nga kaiputaiao ki te ako i nga paanga o te topa o te ao ki runga i te asteroid, inaa ko nga tai taikaha ka taea te whakararu i tona mata me te whakaatu i tona hanganga o raro.

Ka whakarōpūhia a Apophis hei asteroid momo-S, ko te nuinga he mea hanga mai i nga rawa silicate, nickel, me te rino. He rereke, ko Bennu, te kaupapa tuatahi o OSIRIS-REx, he momo C-momo asteroid e mau ana i nga pūhui waro. Ma te ako i nga momo toka mokowhiti e rua, ka whai nga kaiputaiao ki te whakahohonu ake i o raatau maarama ki te ahua o nga aorangi i te timatanga o te punaha solar.

"Ko te huarahi tata he whakamatautau taiao tino pai," e kii ana a Dani DellaGiustina, te kaitirotiro matua mo te misioni OSIRIS-APEX. E whakapono ana ia ka taea e tenei hui te hura i te horo whenua, i te mahanga matūriki ranei, he rite ki te hiku o te kometa. Ma te wetewete i enei ahuatanga, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te kohikohi i nga whakaaro nui ki nga tikanga i hanga ai to tatou punaha aorangi.

I te wa e timata ana a OSIRIS-APEX ki tana misioni hou, ka haere tonu nga kairangahau NASA ki te tarai i nga tauira i kohia mai i a Bennu. Heoi ano, kua raru ratou ki te uru atu ki nga taonga asteroid e rongoa ana i roto i te kapene waka mokowhiti. E rua nga toromoka i runga i te upoko o TAGSAM, kei a ia te kawenga mo te tango tauira, he uaua ki te tango. Kei te kaha te roopu o NASA ki te hanga huarahi hou ki te tango i nga mea e toe ana i te wa e tiakina ana me te aukati i nga poke.

FAQ:

Q: He aha te waka mokowhiti OSIRIS-APEX?

A: Ko te waka mokowhiti OSIRIS-APEX te kaupapa a NASA e whai ana ki te kohikohi tauira mai i nga asteroids me te whakahoki ki te whenua mo te tātari.

Q: He aha te whainga mo te waka mokowhiti OSIRIS-APEX?

A: Ko te whainga a muri ake o te waka mokowhiti ko te asteroid Apophis, ka rere tata ki te whenua i te tau 2029.

P: He aha te take i pai ai a Apophis ki nga kaiputaiao?

A: He mea whakamere a Apophis na te mea he whai waahi ahurei tenei ki te ako i nga paanga o te topa o te ao ki te mata o te asteroid me te hanganga.

P: He aha nga rereketanga o te titonga i waenga i a Apophis me Bennu?

A: Kua whakarōpūhia a Apophis hei asteroid momo-S, he mea hanga mai i nga rawa silicate, nickel, me te rino, ko Bennu he asteroid momo-C e rangatira ana e nga pūhui waro.

P: He aha nga wero kua pa ki nga kairangahau ki te uru atu ki nga taonga asteroid i kohia e OSIRIS-APEX?

A: Kua raruraru nga Kairangahau ki te tango i nga piriti e rua i runga i te upoko TAGSAM, kei a ia te kawenga mo te tango i nga tauira. I tenei wa kei te mahi ratou i nga huarahi hou ki te uru atu ki nga mea e toe ana.