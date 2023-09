Mosaic Hou Miharo o te Mata Marama i Whakakitea e NASA

I tukuna e NASA he mosaic hou o te mata o te marama i runga i tana wharangi Instagram. Ko te mosaic, ko "Moonlight Sonata," i hangaia ma te whakamahi i nga whakaahua i hopukina e nga kamera e rua o te Marama hurihuri - te Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) me ShadowCam.

E ai ki te tari mokowhiti, ko te mosaic he tirohanga rererangi o te mata o te marama, e whakaatu ana i nga tae o te pango, te ma, me te hina. Ko Shackleton Crater, kei te taha matau o raro o te ahua, he tino rongonui. Ko nga whakaahua taipitopito mai i te ShadowCam ka taea e nga kaimakitaki te mataki i nga waahi marumaru tonu i roto i te papa me nga pakitara o roto o te rua. He rereke, ko nga waahi kua whitia e te ra, penei i te awhi me nga taha o te rua, ka mauhia e te LROC.

I tukuna e NASA tetahi korero poto mo te mosaic i runga i te Instagram me te ahua. Ko te panui, kua tata ki te 250,000 nga pai mai i tana whakairinga 12 haora ki muri, he maha nga korero mai i nga kaimakitaki miharo. He maha nga mea i mihi ki te tirohanga whakamiharo, ko etahi i mihi ki a NASA mo ana mahi.

I patai tetahi kaiwhakamahi mo tetahi porowhita maamaa rongonui i roto i te mosaic, i tohuhia e NASA ko Shackleton Crater. He maha nga tauhohenga i puta mai i te panui whakahirahira, mai i te whakamihi ki te whakamihi.

Ko tenei wahanga Instagram hou tetahi atu tauira o te kaha o NASA ki te hopu me te ako i ana hunga whakarongo ki nga tirohanga whakamiharo o te waahi me nga tinana tiretiera. Ko te mahi rite tonu a te umanga mokowhiti ki runga i nga papaaho paapori penei i a Instagram ka taea e ia te hono atu ki nga tangata o te ao me te whakatairanga i te hiahia ki te torotoro mokowhiti.

Puna: NASA Instagram

Nga wehewehe:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – he taputapu kei runga i te waka mokowhiti Lunar Reconnaissance Orbiter i hangaia hei hopu whakaahua taumira teitei o te mata o te Marama.

2. ShadowCam – he taputapu NASA kei runga i te waka mokowhiti a Korea Aerospace Research Institute e kiia nei ko Danuri, he kawenga mo te hopu i nga whakaahua taipitopito o nga waahi marumaru o te Marama.

3. Te Kawa o Shackleton – he rua nui e tu ana e tata ana ki te pou o te marama ki te tonga, e mohiotia ana mo ona rohe marumaru tonu.