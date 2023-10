Te Misiona Hinengaro a NASA: Te Tirotiro i te Asteroid-Rich Asteroid

Kua whakarewahia e NASA te misioni Psyche, he waka mokowhiti e haere ana ki te whitiki asteroid ki te ako i tetahi asteroid e kiia nei ko Psyche. E whakaponohia ana he mea whakarewa tenei asteroid, na reira he mea motuhake hei rangahau ma nga kaiputaiao. Ko te whainga o te misioni kia whai matauranga ki te hanganga me te matua o nga aorangi e rite ana ki a tatou.

Ko David Lawrence, he kaimahi ngaio matua i te Applied Physics Laboratory o te Whare Wananga o Johns Hopkins, te kaitirotiro matua mo tetahi o nga taputapu kei runga i te waka mokowhiti Psyche. Ko te taputapu, he hihi gamma me te hianga neutron, ka awhina i te tātari i te hanganga o te asteroid.

Hippos: Kauae Kaha, Ngangau Kore

Ahakoa te kaha o o ratou kauae me o ratou niho whakamataku, ko te hipopo he tino kore e ngaungau. He rangahau i whakaputaina i roto i te PLOS One e whakaatu ana kei te tohe te hippos ki te hurihanga oro e tika ana mo te ngaungau kai pai. Ko to ratou kaha ngaungau te ahua kua oti te patu mo te whakamahi i o ratou kauae mo te whawhai.

Ko Marcus Clauss, he ahorangi i te Whare Wananga o Zurich, me ona hoa mahi i whakahaere te rangahau. I kitea e ratou he ahua ahurei to hippos e taea ai e ratou te whakapau kaha ki o ratou kauae engari kaua e ngaungau i runga i te tikanga tuku iho.

Te Mana Tukutahi o te Waiata

Ko te whakarongo ki te puoro ehara i te mea ka harikoa noa engari ka hanga wheako tahi ki waenga i te hunga whakarongo. He rangahau i whakahaeretia e Wolfgang Tschacher, he kaimätai hinengaro i te Whare Wananga o Bern, e whakaatu ana ko nga tangata e haere ana ki nga konohete waiata puoru o te ao ka tukutahi i o raatau nekehanga, te tere o te ngakau, me te tere o te manawa. Ko tenei tukutahitanga kua tino whai pakiaka ki roto i o taatau kunenga o mua.

I whakamahia e Tschacher nga pukoro ka taea te mau me te hangarau hopu nekehanga hei ine i nga whakautu a te hunga whakarongo. Ko tana rangahau, i whakaputaina i roto i nga Purongo Putaiao, e whakarato ana i nga tirohanga ki te paanga hohonu o te puoro ki runga i nga tikanga aa-tinana tangata me nga wheako roopu.

Cicadas: He Painga Rauwiringa Kaiao

Ko te puta mai o nga cicadas ia 17 tau he nui nga hua mo nga rauwiringa kaiao ngahere. Ko nga rangahau a Zoe Getman-Pickering, tohunga koiora i te Whare Wananga o George Washington, e whakaatu ana i te wa e puta mai ai nga cicadas, ka nui te kai mo nga momo kararehe, tae atu ki nga manu. Ma tenei ka heke iho te kaha o te kai manu i runga i te anuhe, ka nui ake te kino o nga rau i runga i nga rakau oki.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te Putaiao, e whakaatu ana i nga paanga riipene uaua e pa ana ki te puunaha rauwiringa kaiao.

Te Keri Moana Hohonu: Te Taumaha i nga Morearea me nga Utu

Kei te tipu haere te hiahia arumoni ki te keri konganuku utu nui mai i te papa o te moana hohonu. Heoi ano, kua kitea ano e nga haerenga o mua tata nei ko nga puunaha kaiao o te moana hohonu te kainga mo nga momo ora onge me te ngawari. Ko nga Kairangahau e tirotiro ana i nga hau waiariki nui-kohuke i te Moana-nui-a-Kiwa, ka kitea nga kaainga o raro o te whenua e kikii ana i te ora. Ka taea pea te hono enei kainga noho, e tohu ana i te hiahia ki te tirotiro ano i mua i te mahi maina.

I tetahi atu momo taiao, e kiia nei ko te polymetallic nodules, ka marara nga kohuke utu nui puta noa i te papa moana. Ko Muriel Rabone, mai i te Natural History Museum i Raanana, me ona hoa mahi e kii ana tera pea he mano tini nga momo kaore e mohiotia ana e noho ana i runga, e tata ana ki enei nodule. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te Current Biology, e whakanui ana i te hiranga o te maarama ki enei punaha rauwiringa kaiao i mua i te whakamahi i o raatau rawa.

Rauemi:

