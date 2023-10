By

Ko nga mahere a NASA mo te misioni a Mars Sample Return (MSR), kua whakaritea kia whakarewahia i te tau 2028, kua uiuia e te Poari Arotake Motuhake o te tari. Ko te ripoata e whakaatu ana i nga raru hangarau, te pikinga o te tahua moni, me te raarangi whakarewanga kore pono hei take nui kei mua i te misioni.

Ko te kaupapa MSR he mahi tahi i waenga i te NASA me te European Space Agency, ka kiia he mahi tino nui ki te torotoro haere i Mars. Kei roto ko te NASA's Perseverance Rover, nana i kohia nga tauira o Martian me te whakatakoto ki te mata o te ao. Ka tangohia enei tauira ka whakahokia mai ki te whenua e te MSR mission.

I whakatauhia i te tuatahi ki te $4 piriona, kua piki ake te utu mo te kaupapa MSR inaianei ki te $5.3 piriona. Ko te ripoata a te poari arotake e whakaatu ana i nga raruraru i roto i te whakatairanga, te whakaritenga, te whakaritenga, me te putea a te mīhana. E ai ki te purongo, i whakapumauhia te miihana me nga tahua koretake me nga tumanakohanga o te waarangi, na reira ka kore e taea te ra whakarewatanga o te tau 2028.

Ko te neke i te whakarewatanga ki te matapihi e whai ake nei ka taea i te tau 2030 ka piki ake te utu o te misioni ki te $8-11 piriona, ka nui te pehanga ki te tahua a NASA mo te ao putaiao. Ko tetahi atu whiringa e whakaarohia ana e te poari ko te whakamahi i nga taunga whenua e rua hei utu mo te kotahi ki te whakahoki mai i nga tauira, engari ka roa ake te waa me te piki ake o nga utu.

E taunaki ana te ripoata kia tirohia e te NASA te whakahaere me te hanganga whakahaere o te miihana hei whakapai ake i te kawenga takohanga. Kei te whakanui hoki i te hiahia kia pai ake te whakauru a NASA me te whakapuaki i te hiranga o te kaupapa MSR ki te iwi whanui.

Hei whakautu i nga kitenga a te poari arotake, kua tohua e NASA he roopu arotake i aratakina e Sandra Connelly, te kaiwhakahaere tuarua o te umanga mo te tahaiao, ki te whakatika i nga take i whakaarahia. Ko te whai a te kapa ki te whakaputa purongo hei te Maehe a tera tau. I tenei wa, kua roa te NASA ki te whakaū i te utu o te misioni mana me te raarangi.

Ehara tenei i te wa tuatahi i pa ai te miihana MSR ki te whakahee. I te marama o Hurae, i puta nga awangawanga a te US Senate Appropriations Committee mo nga wero hangarau me te piki haere o nga utu, me te whakahau i a NASA ki te whakarato i nga whiringa ki te whakahou, ki te whakaheke ranei i te misioni mena kaore e taea te noho ki roto i te tahua.

He whakataetae ano te MSR mai i Haina, e whakarite ana i tana ake tauira mo te hokinga mai o Mars kua whakaritea hei whakarewatanga i te tau 2030.

