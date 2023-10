Ko New Flyby e whakaatu ana i nga korero mo Lucy Mission me te Whakamatau i te punaha Aroturuki whenua

Ko te misioni a Lucy a NASA, e whai ana ki te torotoro i nga asteroids Torotiana a Jupiter, kei te tere haere ki tana rere tuatahi i te 1 o Noema. Ka peke te waka atea i mua i te asteroid iti-taitua iti, 152830 Dinkinesh, ka haere mai i roto noa i te 300 maero mai i tona mata. Ko tenei rerenga e kore noa e whakarato i nga raraunga putaiao nui mo Dinkinesh engari ka mahi ano hoki hei whakamatautau tino nui mo te Pūnaha Aroturuki Kapeka hou a Lucy.

I te mea he miihana rere-anake a Lucy, a, kare e uru ki tetahi o ana whaainga, he mea nui te aroturuki i te waahi. He herenga nga kitenga i runga i te whenua ki te tohu i te waahi tika o nga asteroids iti, a ka tae atu te koretake ki te 100 maero. Hei whakaea i tenei wero, kua rite a Lucy ki te Pūnaha Aroturuki Kapeka, kei roto ko nga kamera e whakaahua ana i nga whaainga i te wa e tata ana te waka mokowhiti. Ko enei korero mo te waahi tuuturu ka taea e nga taputapu te kohi raraunga i te waa tino pai me te whakarite kia aro tonu ki te asteroid i te wa e rere ana.

He waahi ahurei a Dinkinesh ki te whakamatautau i te Pūnaha Aroturuki Terminal. He iti ake tenei asteroid iti atu i era atu whaainga a Lucy i whakamaherehia, he meneti noa te wa arahi mo te hopu whakaahua me te whakatau tuunga. I te wa e rere ana, ka eke a Lucy ki te 10,000 mph, ka noho ko Dinkinesh te ao iti rawa o te whitiki matua i whakaahuahia tata mai e te waka mokowhiti.

Ko te torotoro o Dinkinesh he nui te uara putaiao i tua atu i te whakamatautau i te punaha aroturuki. Ko te ahua o te ahua ka maarama mena ka huri nga asteroids tata ki te whenua, i ahu mai i te whitiki matua, ina uru ana ratou ki te waahi tata ki te whenua. Ka awhina enei korero ki te mohio ki te hihiri me te whanaketanga o enei tinana tiretiera.

Whai muri i te rere a Dinkinesh, ka haere tonu a Lucy i tana kaupapa, tae atu ki te rere whenua i te Hakihea 2022 me nga rerenga o muri mai o nga momo asteroids, tae atu ki te asteroid 52246 Donaldjohanson i te Paenga-whāwhā 2025. Ko nga whaainga e waru o te waka mokowhiti ko Jupiter Trojans. amiorangi ka ako ano.

Ko tenei whakamatautau rere me te punaha aroturuki e tohu ana i te ahunga whakamua nui mo te misioni a Lucy, e whakatata atu ana ki te wetewete i nga mea ngaro o nga asteroids Torotiana a Jupiter me te whakawhānui i to maatau mohiotanga ki te hitori o to tatou punaha solar.

