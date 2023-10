Kei te Whakaritea a Lucy Spacecraft a NASA mo te Tutaki Kati me Asteroid Dinkinesh

Ko te waka mokowhiti a Lucy o NASA kei te whakarite mo tana tutakinga tata tuatahi ki tetahi asteroid. Hei te 1 o Whiringa-a-rangi, ka rere ma te asteroid Dinkinesh ka whakamatau i ana taputapu hei whakarite mo nga haerenga a muri ake nei ki nga asteroids Torotiana e huri haere ana i te ra i te taha o Jupiter. Ko Dinkinesh, he iti iho i te hawhe maero te whanui, kei roto i te whitiki matua o nga asteroids i waenga i nga orbit o Mars me Jupiter.

I te wa e rere ana, ko te kaupapa matua ko te whakamatautau i te punaha aroturuki-a-taua o te waka mokowhiti, ka taea e ia te whai mana motuhake i te asteroid me te pupuri i te tirohanga o nga taputapu. Ka kohia e te waka mokowhiti nga raraunga ma te whakamahi i tana kamera taumira teitei me te kaamera waiariki-infrared. Ka whakamahia ano e ia te punaha aroturuki-a-uta ki te whai i te asteroid i roto i nga meneti e waru whakamutunga o te huihuinga me te kohi raraunga me tana kaataata tae me te irirangi infrared.

Ko tenei tutakitanga ki a Dinkinesh he whakamatautau mo nga punaha a Lucy i mua i tana neke atu ki ona whaainga matua, ko nga asteroids Jupiter Trojan. Ko te whainga o te misioni a Lucy ko te tirotiro i enei asteroids kaore ano kia tirotirohia i mua i te tirotiro i te ra i roto i nga "pupuhi" e rua ki mua me muri i a Jupiter. I mua i te taenga atu ki nga asteroids Torotiana, ka rere ano a Lucy i tetahi asteroid whitiki matua e kiia nei ko Donaldjohanson i te tau 2025 mo etahi atu whakamatautau i roto i te rere.

Ko nga raraunga i hopukina mai i te tukinga a Dinkinesh e kore noa e whakarato i nga hua whakamatautau miihini nui engari ka taea hoki te whakaatu whakaaro mo te hononga i waenga i nga asteroids whitiki matua me nga asteroids tata ki te whenua. Whai muri i te tukinga, ka haere tonu a Lucy i tana huarahi huri noa i te ra, ka hoki ki te takiwa o te whenua mo te awhina kaha i te tau 2024 i mua i tana taenga atu ki nga asteroids Trojan Jupiter i te tau 2027.

Ko tenei huihuinga tata tuatahi ki a Dinkinesh he tohu whakaihiihi mo te misioni a Lucy, i te mea ka timata te waka mokowhiti i tana haerenga mo te torotoro me te kitenga i roto i te whitiki asteroid.

Rauemi:

– https://www.nasa.gov/lucy