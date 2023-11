Ko te Waka Mokowhiti a Lucy a NASA te mea ka kitea he whenua i te wa e rere ana a Asteroid

Ko te waka mokowhiti a Lucy o NASA i eke ki tetahi tohu whakahirahira i te wa e rere ana a Dinkinesh asteroid. Ko te whakaaro tuatahi ka tutaki ki tetahi asteroid kotahi, i miharo a Lucy i nga kaiputaiao ma te whakaatu ko Dinkinesh te mea e rua nga toka mokowhiti iti e huri haere ana tetahi ki tetahi. Ko tenei whakakitenga ohorere e tohu ana i tetahi huihuinga tino ahurei i roto i te torotoro waahi.

I te wa e rere ana, ka hopukina e Lucy nga whakaahua ki te whenua, ka taea e nga kaiputaiao te kite i te ahua takirua o Dinkinesh. Ko te tinana nui o te asteroid he 0.5 maero (790 m) te whanui, ko te toka hoa iti he 0.15 maero (220 m) te rahi, e ai ki te whakatau i te tirohanga tuatahi o nga whakaahua.

He rereke ki nga whakapono rongonui, kaore tenei kitenga i tino miharo ki nga kaiputaiao NASA. Kua roa te kapa Lucy e whakapae ana ko Dinkinesh he waeine rua, i runga i nga panui mai i nga taputapu a te waka mokowhiti e tohu ana i nga huringa o te kanapa i roto i te waa. Ko nga whakaahua i riro mai i te waka rererangi a Lucy kua whakapumau i enei whakapae me te whakapumau i to maatau mohio ki te titonga a Dinkinesh.

I tua atu i te wetewete i te ahua pono o te asteroid, i mahi ano tenei waka rererangi hei whakamatautau i roto i te rere mo nga kaha o Lucy. I arotahi nga kaiputaiao ki te arotake i te punaha aroturuki mutunga, e taea ai e te waka mokowhiti te whai takitahi i tetahi asteroid i te wa e tere haere ana ki te 10,000 mph. Ahakoa te ahua ruarua ohorere o Dinkinesh, he tino pai te mahi a te punaha aroturuki mutunga, e whakaatu ana i tona whaihua ahakoa i roto i nga ahuatanga uaua.

Hei te wiki e tu mai nei, ka ata tirotirohia e te roopu Lucy nga raraunga i kohia i te wa e rere ana. Ma tenei arotakenga matawhānui e mohio ai ki nga ahuatanga o te waka mokowhiti puta noa i te hui, ka awhina hoki ki te whakarite mo nga rangahau tata a muri ake nei mo te asteroid whitiki matua Donaldjohanson, kua whakaritea mo te tau 2025.

Ko te misioni a Lucy a NASA kei te haere tonu ki te pana i nga rohe me te hura i nga mea ngaro hou o to tatou punaha solar. Ko ia kitenga hou ka whakatata atu tatou ki te mohio ki te uaua me te rereketanga o nga tinana tiretiera e noho ana i to tatou noho tata.

FAQ:

P: He aha te mea i kitea e te waka atea a Lucy o NASA i tana rerenga tata?

A: I kii a Lucy ko te asteroid Dinkinesh he toka mokowhiti iti e rua e huri haere ana tetahi ki tetahi.

Q: Kia pehea te nui o nga waahanga e rua o Dinkinesh?

A: Ko te tinana nui ka ine tata ki te 0.5 maero (790 m) te whanui, ko te toka hoa iti he 0.15 maero (220 m) te rahi.

P: I ohorere tenei kitenga?

A: Ahakoa i miharo te nuinga, kua roa te whakapae a te roopu Lucy ko Dinkinesh he waeine takirua i runga i nga panui mai i nga taputapu a te waka mokowhiti.

P: He aha te punaha i whakamatauria i te wa e rere ana?

A: Ko te punaha aroturuki mutunga, e taea ai e Lucy te whai i nga asteroids i a ia e haere ana i nga tere tere, i whakamatauria pai i te wa o te tukinga.

P: He aha te whainga mo te misioni a Lucy?

A: Ko te whakatewhatewha tata e whai ake nei kua whakaritea mo te tau 2025 ka aro ki te whitiki matua asteroid Donaldjohanson.