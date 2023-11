He Taarua Hou i te Rangi: Ka kitea e te Waka Mokowhiti a Lucy a NASA te Marama iti e huri ana i te Asteroid Dinkinesh

I roto i te huringa whakaihiihi o nga huihuinga, ko te waka mokowhiti a Lucy o NASA, i runga i tana misioni ki te tirotiro i te whitiki asteroid i tua atu o Mars, i tutuki i runga i te ohorere ohorere i te wa e rere ana te asteroid Dinkinesh. Ehara i te mea ka mau a Lucy i nga whakaahua whakamiharo o Dinkinesh, he haurua maero noa te whanui, engari i kitea ano te noho o te marama iti i te omi tata ki te asteroid.

I puta mai te kitenga i te wa e tata ana te waka mokowhiti i roto i te 270 maero mai i Dinkinesh, tata ki te 300 miriona maero te tawhiti i te whanuitanga o te whitiki asteroid matua. Ko nga whakaahua kua hoki mai ki te whenua i homai te whakapumautanga whakahihiri o te hoa o te marama hou o Dinkinesh, he tinana tiretiera te ine i te whakatekau maero noa iho.

Ko te hiranga o tenei kitenga kia kaua e whakaitihia. Na NASA i ata whakahau a Lucy ki a Dinkinesh hei mahi whakangungu mo ana tukinga ki nga asteroids nui atu, enigmatic i te takiwa o Jupiter. Ko tenei ahua rua ohorere o Dinkinesh ka whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki nga hihiri e takaro ana i roto i te whitiki asteroid, e whakaatu ana i nga ahuatanga rereke o enei taonga tiretiera.

Nga Uiraa Ui:

P: He aha te takirua takirua i roto i te arorangi?

A: I roto i te arorangi, ko te takirua takirua e tohu ana ki nga taonga rangi e rua e amiooooo ana i tetahi pokapu papatipu. Mo Dinkinesh, ko te asteroid me tana marama paku e whakaatu ana i tenei ahuatanga, ka hanga he punaha rua.

Q: Ahea a Lucy ka tirotirohia nga asteroids Torotiana?

A: Ko te waka mokowhiti a Lucy, i whakarewahia i te 2021, kua whakaritea kia tae ki te tuatahi o nga asteroids Trojan, kei roto ano i te whitiki asteroid, i te 2027. Ko tana kaupapa he tirotiro i enei asteroids mo te ono tau, e whakarato ana i nga mohiotanga mo te hanganga me te whanaketanga o to tatou punaha solar.

Q: He aha te tikanga o te ingoa Dinkinesh?

A: Ko Dinkinesh, i ahu mai i te reo Amharic o Etiopia, ko te whakamaoritanga "he mea whakamiharo koe." Koia hoki te ingoa i hoatu i roto i te reo Amharic ki a Lucy, te kōiwi rongonui 3.2 miriona tau te tawhito o te tipuna tangata i kitea i Etiopia i nga tau 1970. Ko Lucy te ingoa o te waka mokowhiti mai i tenei kitenga whaipara tangata whakamiharo.

Mai ta Hal Levison, te taata aivanaa tumu i te Pu maimiraa no te pae Tooa o te râ i te pae Tooa o te râ, i parau tano maitai ai e: “Ua ora mau o Dinkinesh i to ’na i‘oa; he mea whakamiharo tenei. Ae, ko tenei huihuinga ohorere i waenga i te waka mokowhiti a Lucy a NASA me te takirua takirua hou o Dinkinesh me tana marama paku he tirohanga hou mo nga mea whakamiharo o te ao kei te taea e tatou. Ko te torotoro o to tatou ao kei te hura tonu i nga mea ohorere e whakawhanui ana i o tatou mohiotanga me te whakaohooho i o tatou ngakau miharo me te pakiki.