Kei te haere tonu a Lucy Spacecraft NASA ki te Asteroid Dinkinesh

Ko te waka mokowhiti a NASA Lucy e haere tonu ana ki te asteroid Dinkinesh, i whakaahua tuatahitia i te 3 o Hepetema 2023. I tenei wa, kei te 4.7 miriona maero te tawhiti atu o te asteroid, tata ki te 16 miriona maero e toe ana ki te haere i mua i ta ratou hui e tumanakohia ana. i te 1 o Noema.

I a Lucy e whakatata atu ana ki te asteroid, kua kite te roopu waka mokowhiti kua marama haere a Dinkinesh. Kua kite ano ratou i te paku rerekeetanga o te kanapa e hono ana ki te waa hurihuri o te asteroid e 52.7 haora. Kei te whakamahi te kapa i nga whakaahua taumira teitei i mauhia e te kamera a Lucy, a L'LORRI, hei whakamaarama i to ratau mohiotanga ki te waahi o te waka mokowhiti e pa ana ki te asteroid. Na enei korero i taea ai e ratou te whakatere kanohi a Lucy ki te tutakitanga.

Hei whakatikatika ake i te huarahi, i mahia he mahi whakatikatika iti i te 29 o Hepetema, i whakarereke i te tere o te waka mokowhiti ma te 6 cm/s noa. Ko tenei whakatikatika e kiia ana kia kawea mai te waka mokowhiti ki roto i te 265 maero mai i te asteroid. Hei te mutunga o Whiringa-a-nuku, ka whai waahi ano ki te whakarereke i nga huarahi ka tika.

I timata mai i te 6 o Oketopa, ka uru te waka mokowhiti ki roto i te whakapouritanga o nga whakawhitiwhiti korero i te wa e pahemo ana i muri i te ra mai i te tirohanga a te Ao. Heoi, kei te hopu tonu a Lucy i nga whakaahua o te asteroid i te wa o tenei pango, ka whakahokia mai ano ki te Ao ina hoki mai nga korero i waenganui o Oketopa.

Ko Lucy tetahi waahanga o te kaupapa Discovery Program a NASA, kei te whakahaerehia e te Goddard Space Flight Center o NASA. I hangaia te waka mokowhiti e Lockheed Martin Space. Ko Hal Levison te tino kaitirotiro mo te misioni a Lucy, kei Boulder, Colorado.

Ko tenei miihana e haere tonu ana e whakaatu ana i te ahunga whakamua me te whakatapua o nga mahi tirotiro mokowhiti a NASA. Ko te tutakitanga a Lucy ki a Dinkinesh ka whai whakaaro nui ki te asteroid me te whai waahi ki te maarama ki te hitori o to tatou punaha solar.

Puna: Goddard Space Flight Center o NASA