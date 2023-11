Te Huringa Ake: Ka whakatata atu a Lucy Spacecraft ki a Dinkinesh i te Whitiki Asteroid

Ko te waka mokowhiti a Lucy o NASA kei te taha o tetahi tohu whakahirahira i roto i tana misioni. Whai muri i te hikoi i nga miriona maero i roto i nga tau e rua kua pahure ake nei, kei te kati te tirotiro mokowhiti ki tana haerenga tuatahi - ko Dinkinesh kei roto i te whitiki asteroid matua. Ko tenei huihuinga he whakaritenga tino nui mo te tirotiro a Lucy mo nga asteroids Torotiana a Jupiter.

I te 12:54 pm ET i te Whiringa-a-rangi 1, ka tae atu a Lucy ki tana huarahi tata ki Dinkinesh, ka haere mai i roto i te tawhiti o te 265 maero (425 kiromita). Ko tenei tohu nui e tohu ana mo te wa tuatahi ka hoatu e Lucy he tirohanga taipitopito mo tetahi mea i puta i mua hei porangi tawhiti i roto i nga tirohanga o nga karu.

Kei te titiro a Lucy ki a Dinkinesh mai i te marama o Hepetema 3. I tukuna e te roopu o te miihana he whakamohiotanga matauranga whakamutunga mo te waka mokowhiti, he kete raraunga kei roto nga korero hou e pa ana ki nga waahi whanaungatanga o te mokowhiti me te asteroid. I runga i enei raraunga, ka whakatere a Lucy i te tawhiti e toe ana tata ki te hawhe miriona maero (800,000 kiromita) kia tae atu ki te asteroid.

Tata ki te haora i mua i tana huarahi tata, ka whakahohehia e Lucy tana punaha aroturuki mutunga ki te aro turuki i te tuunga o Dinkinesh. I tera wa, ka tata te 10,000 maero (16,000 kiromita) te tawhiti atu i te asteroid. Na te iti o te rahi o Dinkinesh, ka kati te punaha ki runga i te asteroid i mua i te tata o Lucy.

Ko te waka rererangi e haere ake nei ka noho hei whakamatautau tuatahi mo te punaha aroturuki a Lucy. I hoahoatia tenei punaha motuhake ki te kimi tika me te pupuri i te asteroid ki roto i te maataki-a-whakaata. I roto i nga meneti whakamutunga e waru o te rere, ka kohia e Lucy nga raraunga tino nui ma te whakamahi i tana kaikoi whakaahua tae me te irirangi infrared, e mohiotia ana ko te taputapu L'Ralph.

I whakamarama a Mark Effertz, te miihini matua a Lucy i Lockheed Martin Space, i a Lucy e uru ana ki te whanuitanga o te waahi, kaore e taea nga whakahau tauwhitiwhiti na te nui o te roa o te 30 meneti mo nga tohu reo irirangi ki te haere i waenga i te waka mokowhiti me te Ao. No reira, ko nga tirohanga putaiao katoa kua whakaritea i mua i te whakamaarama, me te whakarite kia mahi motuhake te waka mokowhiti.

Whai muri i te rere, ka noho a Lucy mo tetahi haora taapiri me te whai i a Dinkinesh i mua i tana hurihanga ki te whakaara ano i te whakawhitiwhiti korero me te Ao. I roto i nga ra e wha e whai ake nei, ka mau tonu te kamera taumira teitei a Lucy, a L'LORRI, ki te hopu whakaahua taipitopito o te asteroid.

Ko te misioni a Lucy, i whakarewahia i Oketopa 2021, he whainga tuatahi ki te ako i nga asteroids Torotiana, he kohinga toka toka e arahi ana, e whai ana i a Jupiter i tana omio huri noa i te Ra. Ka timata i te tau 2027, ka haere a Lucy i tana haerenga ki nga asteroids Torotiana, timata mai i a Eurybates me tana hoa takirua a Queta, katahi ko Polymele me tana hoa takirua a Leucus, ka whai ko Orus, ka mutu ko te takirua takirua a Patroclus me Menoetius.

He mea whakamere, i whakauruhia a Dinkinesh ki te raarangi a Lucy mo nga whaainga asteroid i mua o tenei tau hei waahi whakamatautau mo nga taonga a te waka atea i mua i tana taenga mai ki te punaha Jovian. Ko te asteroid i whakaingoatia mana ko Dinkinesh i muri i te wa roa kaore i whakaingoatia mai i tana kitenga i te tau 1999. Ko tona ingoa, ko te tikanga "he mea whakamiharo koe" i roto i te reo Amharic, te reo Etiopiana, e mihi ana ki te parapara tupuna tangata e mohiotia ana ko "Lucy. ”

FAQs

He aha te kaupapa o te mahi a te waka atea a Lucy?

Ko te mahi a te waka mokowhiti a Lucy ko te ako i nga asteroids Torotiana, he roopu o nga tinana tiretiera e huri haere ana i te Ra i te taha o Jupiter. Ma te tirotiro i enei asteroids, ka whai nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki nga hitori o mua o te punaha solar.

He aha te punaha aroturuki mutunga o te waka mokowhiti a Lucy?

Ko te punaha aroturuki mutunga o te waka mokowhiti a Lucy he punaha motuhake i hangaia ki te kimi tika i te asteroid e tirohia ana e ia me te whakarite kia noho tonu ki roto i te tirohanga o nga taonga o runga.

He aha nga taputapu ka whakamahia e Lucy hei kohi raraunga i nga wa e rere ana?

I te wa e rere ana, ka whakamahi a Lucy i te taputapu L'Ralph, kei roto ko te kaitaataata tae me te irirangi infrared. Ma enei taputapu ka taea e te waka atea te kohi raraunga nui mo te hanganga me nga ahuatanga o nga asteroids ka tutaki ki a ia.

He aha i whiriwhiria ai te asteroid Dinkinesh hei whainga mo Lucy?

I tohua a Dinkinesh hei whainga mo Lucy ki te whakamatautau i nga taonga a te waka mokowhiti i mua i tona taenga mai ki te punaha Jovian. I tua atu, i whakaingoatia manatia a Dinkinesh ki te matawaenga tupuna-tangata "Lucy" hei whakanui i tona hiranga i roto i to maatau mohiotanga ki te hitori o te whanaketanga.