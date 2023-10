Ko te Lucy Probe a NASA e whakarite ana mo te Tutaki ki a Asteroid Dinkinesh

Kei te whakarite te tirotiro a Lucy a NASA mo tana rere mai i te asteroid Dinkinesh hei te 1 o Noema. Kei roto a Dinkinesh i te whitiki asteroid matua i waenganui i Mars me Jupiter, a, ko ia te waahi tuatahi mo te misioni a Lucy ki te toro atu ki etahi atu toka mokowhiti e iwa, e kiia nei ko Trojan asteroids. Ka whakamatauria te Pūnaha Aroturuki Whakamutunga hou o te waka mokowhiti i tenei huihuinga, na te mea me tika te tohu o ana taonga ki nga asteroids i te wa e rere ana.

I a ia e whakatata atu ana ki Dinkinesh, ka haere a Lucy i runga i te tere whakamiharo o te 10,000 mph, ka waiho hei mahi whakawero ki te pupuri i te tika ki te asteroid. Heoi, he "whakaharatau kakahu" tenei tukinga mo nga tukinga a Lucy me nga asteroids Torotiana, i te mea he rite te ahuahanga o te rere ki nga mea e tumanakohia ana i aua tukinga.

Ko Dinkinesh ano he asteroid iti, 0.5 maero noa te whanui. Koia te mea iti rawa o te whitiki asteroid i whakaahuahia tata mai e te waka mokowhiti. Ahakoa tona rahi, e whakapono ana te roopu Lucy ka tukuna e Dinkinesh nga raraunga nui mo te misioni.

Kia oti te rere, ka wehe atu a Lucy i te whitiki asteroid matua ka hoki mai ki te whenua mo te awhina kaha i te Hakihea 2024, ma reira ka pana atu ki nga asteroids Torotiana. Ka whai atu a Lucy i tetahi atu asteroid whitiki matua i te tau 2025 i mua i te taenga atu ki nga asteroids Jupiter Trojan i te tau 2027.

Ko te tutakitanga ki a Dinkinesh he tohu nui mo te misioni a Lucy, na te mea ka whakamatauria nga taputapu a te waka mokowhiti me nga punaha whakatere. Ko te whaainga o tenei misioni ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o te punaha solar moata me te whakamarama i te hanganga me te whanaketanga o to tatou aorangi. Ma ia rere, ka kohia e Lucy nga raraunga nui hei awhina i nga kaiputaiao ki te whakahiato i nga hitori o to tatou noho tata.

– Whakaahua: Robert Lea/NASA