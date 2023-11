Te Mihana Lucy: Te Wetewete i nga Mea ngaro o nga Asteroids

Kua roa nga asteroids i hopu i nga whakaaro o nga kaiputaiao me te iwi whanui. Ko enei toka tiretiera, ko nga toenga o te hanganga o to tatou punaha solar, ehara i te mea he whakatuma mo te whenua puta noa i nga hitori, engari kua whai waahi nui ki te hanga i te mutunga o to tatou ao. Ko tetahi o enei tauira ko te paheketanga asteroid nui i mate ai nga mokoweri 65 miriona tau ki muri. Hei whakaiti i nga koretake e pa ana ki nga huarahi tata me te matapae pea i nga paanga a meake nei, ka timata a NASA ki te mahi a Lucy, he mahi whakahirahira e whai ana ki te ako i enei toka mokowhiti.

Na, he aha te mahi a Lucy? I whakarewahia i te Oketopa 16, 2021, mai i te Kennedy Space Center i Cape Canaveral, Florida, ko Lucy he misioni NASA i hangaia ki te torotoro i nga Trojans - he roopu asteroids e noho ana i roto i nga kahui e rua e huri ana i te Ra. Kaore i rite ki te nuinga o nga asteroids e kitea ana i roto i te whitiki asteroid, ko enei Torotiana kei te maha miriona kiromita te tawhiti atu i te whenua. Ma te ako i enei Trojans tawhiti, ka whai a Lucy ki te wetewete i nga mea ngaro o to raatau hanganga me te whakamarama i te takenga me te whanaketanga o to tatou punaha solar.

I tata nei, ka eke te waka mokowhiti a Lucy i tetahi tohu whakamiharo ma te kite i tana asteroid Torotiana tuatahi, ko Dinikinesh, e tata ana ki te hawhe kiromita te whanui. I tenei ra, i te Whiringa-a-rangi 1, kua whakaritea a Lucy ki te whakahaere i tana rerenga tuatahi o mua o Dinikinesh, e tohu ana i tetahi wa nui i roto i tana haerenga 12-tau. Ko tenei huarahi he whakamatautau miihini kia pai ai nga punaha me nga tikanga o te waka atea ki te pupuri i te asteroid ki roto i nga tirohanga o ana taonga putaiao, ahakoa ka pahemo atu i nga tere ohorere neke atu i te 16,000 kiromita ia haora.

Ahakoa ko te rere a Dinikinesh e haere mai ana e tohu ana i te huarahi asteroid mo te misioni a Lucy, kua kitea e te waka atea tetahi mea whakamiharo. I tera tau, i tukitukia e ia tetahi asteroid Torotiana ko Polymele, e noho ana i te takiwa o Jupiter, kei a ia ano tana ake amiorangi. I whakaritea e te roopu Mihana Lucy ki te whakahaere i nga tirohanga o te whetu whetu, ki te ako i nga paanga i te wa e haere ana a Polymele ki mua.

I a ia e whai ana ki te wetewete i nga mea ngaro o nga asteroids Torotiana, i mahia e te waka mokowhiti a Lucy tetahi mahi maia maataa i te marama o Whiringa-a-nuku, e whakamahi ana i te kumete o te ao ki te turaki i a ia ki nga rohe karekau i kitea. I te wa o tenei mahi, ka piki tata ki te 350 kiromita i runga ake i te whenua, ka mau i te aro o nga kaititiro rangi e miharo ana ki tona noho maia. I mua i tana toronga atu ki te hohonutanga o te mokowhiti, i tango ano a Lucy i etahi whakaahua o te Marama, me te whakatikatika i ana taonga mo te haerenga whakahihiri kei mua.

I a Lucy e haere tonu ana i roto i te ao nui, ka tumanako tatou ki te nui o te matauranga ka matara mai mo enei tinana tiretiera. Ma te titiro ki o tatou ake ao o mua, ka awhina a Lucy i a tatou kia hohonu ake te maarama ki to tatou waahi i te ao, nga mana nana tatou i hanga, me nga whakatumatanga a meake nei kei tua atu i nga rohe o to tatou ao.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te misioni a Lucy?



Ko te misioni a Lucy he mahi NASA e whai ana ki te ako i nga asteroids Torotiana, he roopu toka tiretiera e huri haere ana i te Ra i roto i nga kahui e rua.



P: He aha te kaupapa o te rere tuatahi a Lucy?



Ko te rere tuatahi o te waka mokowhiti a Lucy he whakamatautau miihini hei whakarite kia mau tonu nga punaha me nga tikanga whakahaere i te asteroid ki roto i nga tirohanga o ana taputapu pūtaiao.



Q: He aha te hiranga o te asteroid Torotiana e kiia nei ko Dinikinesh?



Ko Dinikinesh te tohu asteroid tuatahi mo te misioni a Lucy me te mahi hei tohu nui mo tana haerenga 12-tau.



P: He aha te mahi titaha a te waka mokowhiti a Lucy?



I whakamahia e te mahi titaha te kume a Papatuanuku ki te turaki i te waka mokowhiti a Lucy ki te mokowhiti me te whai kaha mo tana kaupapa.



P: He aha te mahi a te miihana a Lucy ki te maarama ki nga asteroids me te punaha solar?



Ma te ako i nga asteroids Torotiana, ko te kaupapa a Lucy e whai ana ki te wetewete i nga mea ngaro o to raatau hanganga, ki te whakamarama i te takenga mai me te whanaketanga o to tatou punaha solar, me te matapae pea i nga paanga asteroid kei te heke mai.