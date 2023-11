New Horizons: Te Tutaki Tuatahi a Lucy me te Toka Mokowhiti

By

Ko te misioni a Lucy a NASA ka eke ki tetahi tohu nui i a ia e whakareri ana mo tana tutaki tuatahi ki tetahi toka mokowhiti. I whakarewahia i Oketopa 2021, ka rere te waka mokowhiti ma te asteroid iti Dinkinesh i te Wenerei, ka haere mai i roto i te 265 maero (425 kiromita) o tona mata i te wa e tata ana. He waahi whakaihiihi tenei mo te miihana a Lucy, na te mea ka whai waahi ki te hopu raraunga me nga whakaahua o tetahi mea kua kitea noa he kohukohu kaore i whakatauhia i roto i nga karu.

Ko Dinkinesh, tata ki te hawhe maero (1 kiromita) te whanui, e noho ana i roto i te whitiki asteroid matua kei waenganui i nga awhiowhio o Mars me Jupiter. I kitea tuatahitia i te tau 1999 e nga mahi mahi tahi a NASA, te US Air Force, me te kaupapa LINEAR a Massachusetts Institute of Technology, e whai ana ki te tautuhi i nga asteroids pea morearea.

Kaore i rite ki etahi atu o nga miihana tata nei e amio ana i nga asteroids, ka haere tonu a Lucy i tana huarahi, ka rere ma te 10 asteroids mo tana haerenga 12 tau. Ka eke te waka atea ki te tere o te 10,000 maero ia haora (4.5 kiromita ia hekona) i enei rerenga.

I tua atu i te whakamatautau i ana taputapu, ko te huarahi tata a Lucy ki a Dinkinesh ka whai whakaaro nui ki nga kaitoro arorangi. Ka awhina i te whakatau i nga hononga i waenga i nga asteroids whitiki matua nui me nga asteroids tata ki te whenua, ko etahi o enei ka puta he whakatuma mo to tatou ao.

Ahakoa ko te kaupapa tuatahi a Lucy ko te torotoro i nga pokai asteroid Torotiana a Jupiter, kaore ano kia tirotirohia, ko te tutakitanga o te misioni ki a Dinkinesh he tohu nui i roto i tana kaupapa whanui. Ko nga tirohanga o mua mo nga Trojans kua whakawhäitihia ki nga mahi toi me nga pakiwaituhi na te tawhiti. Ko nga whakaahua taumira teitei a Lucy ka pai ake te maarama ki nga kaiputaiao mo enei asteroids ngaro.

Pātai Auau

1. Me pehea e hopu ai a Lucy i nga raraunga me nga whakaahua o Dinkinesh?

Ka whakamahi a Lucy i nga kamera tae me te pango-ma-ma, te inemahana, me te hianga whakaata infrared hei mataki i te mata o te asteroid. Ka whakawhitiwhiti korero te waka atea ki a Papa ma te whakamahi i tana antenna.

2. He aha te ako a nga kaiputaiao mai i te rere a Dinkinesh?

Ko nga raraunga ka kohia i te wa e rere ana ka pai ake te maarama ki nga asteroids iti tata ki te whenua me o raatau takenga mai i nga asteroids whitiki matua. Ka hoatu he tirohanga mo te hangahanga o enei taonga me o raatau hononga ki nga asteroids tata ki te whenua kei te morearea.

3. E hia nga wheturangi ka tutaki a Lucy puta noa i tana misioni?

Kua whakaritea a Lucy ki te rere ma te 10 asteroids i roto i tana haerenga 12 tau, ma te mohio ki nga kaiputaiao mo enei taonga o te rangi.

