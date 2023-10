NASA ki te Whakarewa i te Pūnaha Whakawhitiwhiti Laser ki te Teihana Mokowhiti o te Ao

Kei te whakarite a NASA ki te tuku i te punaha korero laser ki te International Space Station (ISS) a tera marama. Ko te punaha, e mohiotia ana ko ILLUMA-T, ka whakauruhia ki te waahanga o waho o te ISS. Ko tana kaupapa ko te whakaatu i nga whakawhitiwhiti korero laser reeti raraunga teitei mai i te teihana mokowhiti ki te Whakaaturanga Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti Laser a NASA (LCRD), ka tukuna atu nga raraunga ki te whenua.

Ko te LCRD, i whakarewahia i te tau 2021, kei te tuku raraunga ki te Ao mai i te orbit geosynchronous i te tere o te 1.2 Gbps. Hei amiorangi relay, ka whakaaetia e LCRD nga miihana mokowhiti ki te tuku i o raatau raraunga ma runga i nga hononga laser ki te relay, ka tukuna ki nga teihana whenua i runga i te whenua. Ko te huinga o ILLUMA-T me LCRD ka whakapumau i te punaha whakawhiti korero laser e rua-ara tuatahi a NASA.

Ko te painga o nga punaha laser i runga i nga tikanga korero tuku iho ko te tuku i nga reiti raraunga teitei ake i te wa e maamaa ana me te hiahia kia iti ake te mana. He tino painga tenei i te wa e hoahoa ana i nga waka mokowhiti.

Ko te utu utunga ILLUMA-T kei te whakahaeretia e te Goddard Space Flight Center o NASA, i te mahi tahi me Johnson Space Center me te Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory mo te Whakawhitiwhiti mokowhiti me te Navigation (SCaN). Ko te whakarewatanga o te punaha korero laser kua whakaritea mo te 5 o Whiringa-a-rangi, i runga i te waka mokowhiti SpaceX Dragon mai i te Kennedy Space Center o NASA i Florida.

I tua atu i te ILLUMA-T, ka kawe ano te waka mokowhiti tarakona i etahi atu whakamatautau, taputapu, me nga taonga mo te roopu Expedition 70. Ko tetahi o aua whakamatautau ko te Whakamātautau Ngaru Atmospheric (AWE), ka ine i nga ahuatanga me nga nekehanga o nga ngaru kaha o te hau. Ko te whai a AWE ki te whakapai ake i to maatau mohiotanga ki te hau o te whenua, te huarere, te ahuarangi, me te hanga rautaki hei whakaiti i nga paanga o te rangi mokowhiti.

Puna: NASA