Te hura i nga kapua ngaro a Hupita

Ko te whakapohehe o te aorangi Jupiter e mau tonu ana ki nga kaiputaiao me te hunga kaingākau ki te waahi. I tata nei, ka hurahia e te misioni Juno a NASA tetahi ahua whakahihiri o nga rohe raki o te Rapa hau, ka miharo nga kaimakitaki. I te 7 o Hepetema, i tana rerenga tata 54th, i kaha te waka mokowhiti a Juno ki te hopu i tetahi tirohanga whakamiharo e kiia nei ko Jet N7.

Ko te ahua e whakaatu ana i nga kapua porekereke nui me nga tupuhi kapoipoi, he rite tonu te ahua ki te kanohi wairua i te taha o te mutunga o Jupiter - te raina e wehe ana i te ao me te po i runga i te ao. Ko te ahua nei i whakatau a Halloween ki te toro atu ki te toa hau i te timatanga o tenei tau. Ko enei hanganga whakamataku, i hopukina e te kaiputaiao tangata whenua a Vladimir Tarasov i te wa e tata ana a Juno ki te 2,400 maero i runga ake i a Jupiter, kua puta he paanga hinengaro whakahihiri e kiia nei ko pareidolia. I whakaingoatia ki te ahua o nga kaitirotiro ki te kite i nga tauira me nga kanohi i roto i nga hanganga ahua matapōkeretia, kua roa te pareidolia e miharo ana ki nga kaiputaiao me nga kaitoi.

Ahakoa he ahua ahurei tenei, ehara i te wa tuatahi ka mau a NASA i tetahi ahua o te ahua he kanohi kei runga i te tinana tiretiera. I te tau 1976, ko te whakaahua rongonui "Face on Mars" i whakaohooho i waenga i nga kaiwhaiwhai mokowhiti. Heoi ano, na nga tirotirohanga a te waka aao Viking 1 a NASA i kitea he pohehe noa te kanohi i puta mai i nga ahuatanga matawhenua o te Whero Whero.

Ko Juno, te rangahau mokowhiti whakamiharo a NASA, kei te huri haere tonu i a Jupiter me te hura i ana mea ngaro. I whakarewahia i te marama o Akuhata 2011, kua rite a Juno ki te ine i te titonga a Jupiter, te mara taikaha, te papa aukume, me te aorangi polar. Ka toro atu tana kaupapa ki te tirotiro i te hanganga o te ao, tae atu ki te noho mai o tetahi papa toka. Ka torotoro ano a Juno i nga ahuatanga o te hau o Jupiter, penei i te nui o te wai, te tohatoha papatipu, me nga hau kaha ka eke ki te 620 km/h te tere.

I a tatou e miharo tonu ana ki nga whakaahua whakamataku a Juno, ka maumahara ano tatou ki nga mea whakamiharo o to tatou ao. I ia rerenga tata, ko nga whakakitenga a Juno e whakakorikori ana i to maatau paakiki me te whakahohonu ake i to maatau mohiotanga ki te hau nui enigmatic.

FAQ

He aha i hopukina e te misioni Juno a NASA?

I hopukina e te misioni Juno a NASA tetahi ahua o nga rohe o te raki o Jupiter e kiia nei ko Jet N7, e whakaatu ana i nga kapua porearea me nga hanganga tupuhi e rite ana ki te kanohi wairua.

He aha te pareidolia?

Ko te pareidolia he ahuatanga hinengaro e mohio ai nga kaitirotiro ki nga kanohi me nga tauira i roto i nga hanganga matapōkere.

Kua hopuhia e NASA nga whakaahua rite i mua?

Ae, i te tau 1976, i hopukina e NASA te whakaahua rongonui "Face on Mars", i kitea i muri mai he pohehe whatu i puta mai i nga ahuatanga taiao o te ao.

He aha te kaupapa a Juno?

Ko Juno he tirotiro mokowhiti a NASA e huri haere ana i a Jupiter. Ka ine i te titonga a Jupiter, te papa kiripapa, te papa autō, me te polar magnetosphere, me te rapu tohu mo te hanganga o te aorangi, nga ahuatanga o te hau, me era atu.