He Whakaahua o Hupita i mauhia e Juno Probe

He whakaahua whakamihi o Jupiter i hurahia e te tirotiro a Juno a NASA, i tangohia i te 54th o tana rerenga tata mai i te Rapa hau. Ko te ahua o te ahua o te ao e whakaatu ana i te ahua o te ao hurihuri i roto i nga korero tino marama, me ona roopu karakara me nga awha awhiowhio e mau ana i nga kaimakitaki.

I tukuna tenei whakaahua whakaihiihi i tetahi ra nui, i rite ki te ra whanau 142 o Picasso, e whakanui ana i te kaha o te kaitoi ki te pana i nga rohe me te hanga ano i te mooni. Ko te hononga i waenganui i te kaipeita matakite me te aorangi enigmatic ko tetahi o nga whakaaro pohewa me nga mea whakamiharo.

Ko te whakaahua, me tona hanga whakamiharo, ka whakaara ake i nga patai whakahihiri mo te ahua o te hau porearea o Jupiter me tana mahi i roto i te poikiri nui. Ko nga ahuatanga whakamiharo o te ao, tae atu ki tana Wahi Whero Nui rongonui, ka noho hei papanga tiretiera e tatari ana ki te tirotiro me te whakamaarama.

Ahakoa kaore a NASA i tuku korero tika mo te ahua, ka taea e tetahi te whakaaro i te harikoa me te miharo e whai ana i enei kitenga whakamiharo. Ko nga kaiputaiao me nga kaingākau mokowhiti kei te tino harikoa ki te ataahua o tenei mahi whakahirahira intergalactic, e miharo ana ki nga mea ngaro kei roto i a ia me nga huarahi mo te torotoro haere.

Ko te rangahau a Juno, i whakarewahia i te tau 2011, kua kaha ki te tuhi i te ataahua whakamiharo o Jupiter, e whakarato ana i nga tirohanga kaore ano i kitea mo te aorangi nui rawa atu o to tatou punaha solar. Ko tana kaupapa, he rite tonu ki nga mahi toi a Picasso, e whai ana ki te wero i nga whakaaro o mua me te turaki i nga rohe o te matauranga.

I a tatou e whakatuwhera tonu ana i nga mea ngaro o te ao, ko nga whakaahua penei i te mea i mauhia e Juno hei whakamaharatanga mo nga mea whakamiharo mutunga kore kei tua atu i to tatou ake kainga tiretiera. Ka whakahihiri i a tatou ki te titiro whakarunga, ki te whakatipu i te hiahia me te whakakorikori i te hiahia ki te wetewete i nga mea ngaro o to tatou ao nui whakaharahara.

FAQ:

P: I pehea te hopukanga o te ahua o Jupiter?

A: Ko te ahua o Jupiter i hopukina e te tirotiro a Juno a NASA i te 54th o tana rerenga tata mai i te Rapa hau.

Q: He aha te hiranga o te tuku i te ahua i te ra whanau o Picasso?

A: Ko te tuku i te ahua i te ra whanau o Picasso he whakanui i te kaha o te kaitoi ki te whakahou i te mooni me te whakaatu i te hononga i waenga i ana mahi toi matakite me nga mea whakamiharo a Jupiter.

Q: He aha te kaupapa o te kaupapa a Juno probe?

A: Ko te kaupapa a te Juno probe he tirotiro me te tuhi i nga mea ngaro a Jupiter, e whakarato ana i nga mohiotanga kaore ano i kitea mo te aorangi nui rawa atu o to tatou punaha solar.