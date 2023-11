Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i nga ngota pararopi me nga tote i runga i a Jupiter's Moon Ganymede

Ko te misioni a Juno a NASA kua kitea he whenua mo Ganymede, tetahi o nga marama o Jupiter. Ko te Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spectrometer a te waka mokowhiti kua kite i te noho mai o nga ngota rauropi me nga tai kohuke kei runga i te mata o te marama. Ka taea e tenei kitenga te whakaatu i nga whakaaro nui mo te hanganga o Ganymede me te hanganga o tona moana hohonu.

Ko nga kitenga o mua mai i nga telescopes me nga waka mokowhiti e tohu ana i te noho o nga tote me nga waro i runga i a Ganymede, engari ko te whakataunga mokowā o aua raraunga i iti rawa ki te whakatau whakatau. Heoi, ko te hiranga infrared taumira teitei i whiwhihia e JIRAM i te wa e rere tata ana i te marama o Hune 2021 kua whakapumau te noho o enei puhui.

I hopukina e te pūoko JIRAM nga pikitia infrared me te hiranga o te mata o Ganymede, e whakaatu ana i te tirohanga taipitopito o te hanganga o te marama. Na te taumira mokowā motuhake i taea e nga kaiputaiao te tautuhi i nga momo ngota ngota, tae atu ki te konutai bicarbonate, te konutai konutai haukinia, te haukinia chloride, me te aliphatic aldehydes, i te taha o te hukapapa wai.

E ai ki a Federico Tosi, he kaitirotiro takirua a Juno, ko te noho mai o nga tote haukini e tohu ana tera pea i whakaemihia e Ganymede nga rawa matao ki te whakakoi i te haukini i te wa o tona hanganga. I tua atu, ko nga tote warowaiha he toenga o nga hukapapa waro hauhauora. Ko enei kitenga ka whakamarama i te hitori o te marama me nga tikanga i hanga ai tona mata.

Ko te mea whakamiharo, ko te rohe o te equatorial o Ganymede e marumaru ana i te papa autō kaha a Jupiter, e tiaki ana i te irahiko me te pupuhi katote taumaha. He mahi nui tenei whakamarumaru ki te tiaki i nga ngota ngota waro me nga tai e kitea ana i nga whenua pouri me te kanapa.

E whakapono ana a Scott Bolton, te kaitirotiro matua a Juno, ko te nui o nga tote me nga kaiao i roto i nga latitu motuhake e tohu ana i nga toenga o te tote moana hohonu i tae ki te mata tio o te marama.

Ko tenei rangahau hou, i whakaputaina i roto i te Nature Astronomy, e whakaatu ana i te hiranga o te kaupapa a Juno ki te wetewete i nga mea ngaro o nga marama o Jupiter me te whakahohonu ake i to maatau mohiotanga ki nga tikanga hanga o te punaha solar.

