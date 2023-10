Te Tirotiro i te Hohonutanga Enigmatic o te Huringa Hupita

By

Kua whakaaro koe he aha kei raro i nga kapua hurihuri o Jupiter, te aorangi nui rawa atu o to tatou punaha solar? Ko te Mihana Juno a NASA e whai ana ki te hura i nga mea ngaro i roto i tenei hau hau. I a ia e rere ana i mua tata nei, ka mau a Juno i tetahi ahua whakamataku e whakaatu ana i tetahi whakaahua enigmatic o Jupiter, e maumahara ana ki tetahi mahi a Cubist.

Ko te whakaahua i tangohia i te 7 o Hepetema i te 54 o te hui tata a Juno ki a Jupiter, e whakaatu ana i tetahi rohe kei te taha raki o te aorangi ko Jet N7. Ko tenei ahua whakamihi e whakaatu ana i nga kapua me nga tupuhi i te taha o te mutunga o Jupiter, te rohe i waenganui i ona taha ao me te po. Ko te mea tino whakamiharo o tenei whakaahua ko te koki o te ra, e tuku ana i nga atarangi o te rangi, e whakaatu ana i te whenua me nga ahuatanga.

I whakamahia e te kaiputaiao tangata whenua a Vladimir Tarasov nga raraunga mata mai i te taputapu JunoCam a Juno ki te hanga i tenei ahua whakahihiri. Tata ki te 4,800 maero i runga ake i nga tihi kapua o Jupiter, i te ahopae tata ki te 69 nga nekehanga ki te raki, i homai e Juno ki a matou he tirohanga tino ataahua o te ahua ataahua o Jupiter.

I te wa e hohonu ana nga kaiputaiao ki o raatau rangahau mo enei hanganga whakamiharo, ka tumanako ratou ki te whakatuwhera i nga mohiotanga hohonu ki nga tikanga hau e whakahaere ana i tenei aorangi rangatira. Ko ia tutaki tata ki a Jupiter ka whai waahi motuhake mo nga kairangahau ki te whakahohonu ake i o raatau maaramatanga ki nga hihiri e takaro ana i roto i tona hau whanui.

FAQ:

Q: He aha te pareidolia?

A: Ko te Pareidolia he ahuatanga hinengaro e kite ai te tangata i nga tauira taunga, penei i nga kanohi, i nga taonga ranei, i roto i nga whakaihiihi kore hono, ohorere ranei.

P: Me pehea te hopu a Juno i nga whakaahua o Jupiter?

A: Ka whakamahi a Juno i tana taputapu JunoCam, he mea hanga motuhake hei hopu i nga whakaahua taumira teitei o te hau o Jupiter i te wa e tata ana te rere.

P: He aha te terminator a Jupiter?

A: Ko te mutunga o Jupiter te rohe i waenga i te taha o te awatea me te taha pouri o te ao.

Q: Ko wai a Vladimir Tarasov?

A: Ko Vladimir Tarasov he kaiputaiao tangata whenua nana i whakamahi nga raraunga mata a Juno ki te huri hei ahua whakamihi i mau i te wa e rere ana.

Rauemi:

NASA – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html