Ka kitea e te Misiona Juno a NASA nga Tohu o nga Puhui Organic i runga i a Jupiter's Moon Ganymede

Ko te misioni a Juno a NASA kua kitea he kitenga whenua mo te marama o Jupiter a Ganymede. Mo te wa tuatahi, ka kitea e te waka mokowhiti nga tote kohuke me nga puhui waro i runga i te mata o te marama, e tohu ana te noho mai o te tote moana i raro i te whenua ka tae ki te kirinuku o tenei ao hukapapa.

I ahu mai te whakakitenga mai i nga raraunga i kohia e te Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spectrometer i te wa e rere tata ana ki Ganymede. Ko Juno, i tana tirotirohanga i te marama nui rawa atu o Jupiter, kua hurahia e ia ana mea ngaro. Ko Ganymede, he nui ake i te aorangi katoa o Mercury, kua roa e miharo ana nga kaiputaiao na te nui o te moana o roto huna i raro i tona kirinuku hukapapa.

I te Pipiri 7, 2021, ka rere a Juno ki runga o Ganymede i te tawhiti tata 1,046 kiromita, ka hopu i nga korero mo te mata o te marama. Ko te taputapu JIRAM, me ona kaha ki te whakaahua infrared matatau, i whiwhi i nga whakaahua infrared me te hiranga o Ganymede.

Ko nga raraunga i whiwhihia e JIRAM i te wa e rere ana ka whakatakoto he tohu tohu hou mo te whakahiatotanga infrared me tana taumira mokowā kaore ano i rite. Na roto i tenei, i taea e nga kaiputaiao a Juno te tautuhi me te tātari i nga ahuatanga ahurei e pa ana ki nga taonga kore-wai-tio. Kei roto i enei ko te konutai konutai hydrated, te ammonium chloride, te konutai bicarbonate, me te aldehydes aliphatic pea. E tohu ana enei kitenga i te noho o nga tote kohuke me nga puhui waro ki te mata o te marama.

Ma tenei kitenga e tino mohio ana ki te hanganga o Ganymede me te whakakaha i te whakaaro kei te noho he moana i raro i te whenua i runga i te marama. Ka whakatuwherahia nga huarahi hou mo te tuhura me te whakatewhatewha mo te nohonga pea o tenei marama enigmatic.

FAQs

1. He aha i kitea e te misioni Juno a NASA i runga i a Ganymede?

I kitea e te misioni Juno a NASA te tote kohuke me nga pūhui waro i runga i te mata o te marama o Jupiter a Ganymede, e tohu ana i te aroaro o te tote moana i raro i te whenua ka tae ki te kirinuku o te marama.

2. I pehea a Juno i kohi raraunga mo Ganymede?

I kohia e Juno nga raraunga mo Ganymede ma te whakamahi i te Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spectrometer i te wa e rere tata ana te marama.

3. He aha te take i pai ai a Ganymede ki nga kaiputaiao?

Kei te tino pirangi a Ganymede ki nga kaiputaiao na te mea ko ia te marama nui rawa atu o Jupiter, he nui te moana o roto o te wai e huna ana i raro i tona kirinuku hukapapa.

4. He aha etahi o nga rawa kore-wai-tio i kitea i runga i a Ganymede?

I kitea e nga raraunga JIRAM te noho mai o te konutai konutai, te haukinia, te konutai bicarbonate, me etahi aldehydes aliphatic pea kei te mata o Ganymede.