Ko te Misiona Juno a NASA e whakaatu ana i te hanganga tino pai ki a Jupiter

Ko te kaupapa Juno a NASA i mau tata nei he hanganga whakahihiri me te whakakitenga i runga i a Jupiter, i whakaohooho i te hihiko o te hunga kaingākau ki te waahi. Ko te ahua kua horapa ki runga i nga paapori paapori, e whakaatu ana i tetahi "kanohi" motuhake i runga i te mata o te ao, ka miharo nga kaiputaiao me nga kaitoro arorangi.

Ko te waka mokowhiti a Juno, i whakarewahia i te tau 2011, he kaupapa ako ki te ako me te tātari i te hanganga o Jupiter, te hau me te papa autō. I mau rawa ki te huinga taputapu puiao, kua kaha te hopu a Juno i nga raraunga me nga whakaahua o te aorangi hau nui mai i nga koki me nga teitei.

Ko te ahua viral, i tangohia e Juno's JunoCam, e whakaatu ana i nga tauira kapua uaua me nga ahuatanga o te hau i runga i a Jupiter, tae atu ki te hanganga e rite ana ki te kanohi. Ka whakamāramahia e nga Kairangataiao ko enei hanganga i ahu mai i nga taunekeneke uaua o nga punaha hau kaha a Jupiter, penei i tana tupuhi rongonui e kiia nei ko te Whero Nui.

Ahakoa te ahua o te ahua o te kanohi he mea noa, he tohu te ahua ki te ahua mau o Hupita me te huri haere tonu. He tirohanga ki roto i te ao whakamihiharo o nga tangata nunui hau me te whakaatu i nga whakaaro nui ki nga tikanga e akiaki ana i o raatau hau.

Ko nga kaiputaiao me nga kaitirotiro arorangi e hono ana ki te miihana Juno e ata ako ana i te ahua me ona raraunga e hono ana kia hohonu ake ai te maarama ki nga mahi a Jupiter. Ma te wetewete i te hanga me te whanonga o te hau o Jupiter, ka tumanako nga kairangahau ki te whai matauranga ki te hanganga me te kukuwhatanga o te ao, tae atu ki tona awe ki nga hihikotanga katoa o te punaha solar.

Ko te kaupapa Juno kei te whakarato tonu i nga korero me nga tirohanga whakamiharo o Jupiter, e whai waahi ana ki o maatau mohiotanga mo tenei aorangi nui. I te wa e haere tonu ana te misioni, ka tumanako nga kaiputaiao ki nga kitenga whakahihiri ake hei whakamaarama i nga mea ngaro a Jupiter me te tuku matauranga nui ki nga mahi o to tatou punaha solar.

FAQ

Q: He aha te kaupapa Juno?

Ko te misioni Juno he miihana mokowhiti NASA i whakarewahia i te tau 2011 ki te ako i te aorangi a Jupiter.

P: He aha i hopukina e Juno i runga i a Jupiter?

I mau a Juno i tetahi hanganga tino ataahua ki runga i a Jupiter he ahua rite ki te kanohi.

P: I pehea te hopukanga o te whakaahua?

I hopukina te ahua e JunoCam a Juno, he kamera kei runga i te waka mokowhiti.

P: He aha ta tatou e ako mai i te ako i te hau o Jupiter?

Ma te ako i te hau o Jupiter ka taea e koe te mohio ki te hanganga o te ao, te kukuwhatanga, me tona awe ki te punaha solar katoa.