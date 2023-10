Ko te Waka Mokowhiti a Juno o NASA ka mau te ahua o te Marama o Jupiter, Io

By

Ko te waka mokowhiti a Juno o NASA i mau i tetahi ahua whakamiharo o te marama tuawha o Jupiter, a Io, i te wa e rere ana. I kitea e te ahua nga tohu o nga mahi puia nui me nga papanga rite ki te rangitoto i runga i te marama. Ko tenei kitenga hou ka taapiri atu ki te maha o nga korero kua tukuna e Juno mo Jupiter me ona marama.

Ko nga kaha o Juno kua nui atu i nga tumanako, na te NASA ki te whakawhānui ake i tana kaupapa ki te torotoro haere i te punaha Jovian. Ma te hopu whakaahua penei i tenei o Io, ka taea e nga kaiputaiao te tango korero nui ake mo tenei marama whakahirahira.

E mohiotia ana a Io mo te kaha o te puia, e kiia ana ko tetahi o nga puia tino kaha i roto i to tatou punaha solar. Ki tonu tona mata i te maha o nga puia me nga puna o te rangitoto silicate, e kitea ana e hū ana, e ruha ana i te hau whanariki. Ko enei mahi puia ka kitea mai i te Ao me te awhina o te karu.

Hei hopu i tenei ahua tata o Io, i whakamahia e Juno tana taputapu JunoCam i te wa e rere ana. I hangaia e tenei taputapu he riipene whakaata-waahi, ka taea e te waka mokowhiti te hopu i te marama mai i nga koki rereke. Ko nga raraunga ka kohia ka kaha ake nga rangahau mo nga mahi puia a Io me te whai waahi ki te maarama ki te marama.

Ko te misioni a Juno, i whakarewahia i te 5 o Akuhata, 2011, kua tukuna kee e toru nga terabit o nga korero putaiao mo Jupiter. I tae mai ki te aorangi nui i te Hūrae 4, 2016, ka haere tonu tana ako tae noa ki te tau 2025, i te wa e mahi tonu ana.

Ko te kaupapa whanui a te waka mokowhiti ka aro ki te tirotiro i nga marama ngaro a Jupiter, tae atu ki a Europa me Io. I ia kitenga hou, ka whakatata atu a Juno ki te wetewete i nga mea ngaro o tenei tino nui o te hau me ona marama kanorau.

