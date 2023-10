Ka kitea e James Webb Telescope a NASA te awa rererangi tere-tere i runga i a Jupiter

Kua puta ake he whakakitenga mai i te James Webb Space Telescope a NASA, e hura ana i tetahi ahuatanga whakamiharo o te hau o Jupiter. Kua kitea e nga kaiputaiao he awa rererangi tere-tere nui i te stratosphere o raro o Jupiter, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te hihiko o nga ahuatanga o te aorangi.

Ko tenei kitenga whakamiharo i panuitia e NASA i te Oketopa 19th, e whakaatu ana i te awa rererangi tere me te tere o te 515 kiromita ia haora. Kei te 40 kiromita ki runga ake i te equator o Jupiter, ko tenei ahuatanga hou ka kitea ko te whanui whakamiharo o te 4,800 kiromita, kei runga ake i nga paparanga kapua tuatahi.

Ko te Kairangahau matua a Ricardo Hueso mai i te Whare Wananga o te Whenua Basque, Spain i whakaatu i te miharo o tana kapa mo tenei kitenga ohorere. Ko nga ahuatanga o mua i kitea i roto i te hau o Jupiter kua marama, kua taea te whai, na te kaha whakamiharo o James Webb Telescope a NASA. No reira, ka taea e nga kaiputaiao te mataki i nga nekehanga o enei ahuatanga me te tere o te hurihanga a Jupiter.

Ko te awa rererangi tere-tere, ka kitea i te papa o raro o Jupiter, e whakaatu ana i nga tere e rite ana ki te rua o nga hau mau o te awhiowhio o te waahanga 5 i runga i te whenua. Ko tenei whakakitenga e whakarato ana i te tirohanga whakamihi mo te hihiko o te aorangi.

I whakatairitehia e te roopu rangahau nga kitenga hau mai i nga paparanga o runga o Webb me era o nga papa o raro o te Hubble Space Telescope, e taea ai te tātari i nga kutikuti hau me nga rereketanga o te tere i nga teitei rereke. Ko nga tirohanga a meake nei hei whakamarama mena ka rere ke te tere me te teitei o te awa rererangi i roto i te waa.

I kitea te kitenga ma te wetewete i nga raraunga i kohia i te Hūrae 2022 ma te whakamahi i te NIRCam a Webb. Ko Imke de Pater no te Whare Wananga o California, Berkeley, me Thierry Fouchet no te Observatory of Paris i whakarite he kaupapa Putaiao Whakaputa Moata, ka hopu i nga whakaahua o Jupiter ia 10 haora. Ko tenei ahuatanga ahurei i puta mai i te whakakotahitanga o nga whiriwhiringa rereke e wha, e aro ana ia ki nga huringa o nga teitei rereke o te hau o Jupiter.

Ko nga misioni o mua penei i a Juno me Cassini o NASA, me te Hubble Space Telescope, kua tuhia ano nga ahuatanga o te rangi e huri haere tonu ana a Jupiter.

