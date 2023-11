Ka Whakaatuhia e James Webb Telescope nga korero whakamiharo mo te Nebula Crab

I miharo nga kaiputaiao huri noa i te ao i te hopu a James Webb Space Telescope kaha o NASA i nga whakaahua whakamihi o te Crab Nebula rongonui. Ko tenei mahi whakamiharo o te hangarau i taea ai e nga kairangahau te maaramatanga o mua mo te whanonga o nga supernovae.

Ko te Crab Nebula, tata ki te 6,500 tau-marama te tawhiti i roto i te kahui whetu o Taurus, he toenga supernova i puta mai i te pahūtanga whetu nui i te tau 1054 CE. Mai i tera wa, kei te ako nga kaitirotiro arorangi ki tenei ahuatanga o te rangi ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o nga supernovae, nga kohao pango me etahi atu mea ngaro o te ao.

I a ratou e whai ana i te matauranga, i whakarewahia e NASA te X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), he amiorangi i hangaia hei whakaatu i nga tirohanga hou mo te Crab Nebula. Inaianei, kua taapirihia e nga whakaahua whakahihiri a James Webb he paparanga ki to tatou maaramatanga.

Ko nga whakaahua i hopukina e te telescope James Webb e whakaatu ana i nga ahuatanga uaua o te nebula i roto i nga taipitopito koi atu i nga wa o mua. Ko te korero a NASA ko te tauira whero-karaka, he rite ki te whare herehere o nga miro haurehu he tino rite ki te ahua i tangohia e te Hubble Space Telescope i te tau 2005. Heoi, ka kitea e te pokapū o te nebula he mea hou - te tukunga mai i nga purapura puehu.

Ko te kaiarahi i te rangahau ko te roopu kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Princeton, ko Tea Temim te kaiarahi. Na roto i te whakamahi i te Kaamera Tata-Pira (NIRCam) me te Taonga Waenga-Pira (MIRI), i taea e ratou te hopu i tenei ahua hopu. Ko te whakamarama a Temim, "Ko te maaramatanga o Webb me te whakatau mokowhiti ka taea e tatou te whakatau tika i te hanganga o nga rawa i panaia, ina koa ko nga mea o te rino me te nickel, ka kitea he aha te momo pahūtanga i puta ai te Crab Nebula."

I tua atu i te hanganga o nga mea i panaia, i homai ano e te karu a James Webb nga tirohanga nui ki te rauropi synchrotron i puta mai i te pokapū o te nebula. Ka whakaputahia tenei iraruke e nga matūriki kua utaina, penei i nga irahiko tere-tere, i a ratou e neke haere ana i runga i nga raina papa autō.

E tino miharo ana nga kaiputaiao ki te kaha o te Crab Nebula hei tauira mo te ako i nga supernova. Ko ona ahuatanga ahurei he maha nga korero e pa ana ki te whanonga, nga paanga, me nga ahuatanga o enei huihuinga o te ao.

FAQ:

P: He aha te Nebula Crab?

A: Ko te Crab Nebula he toenga supernova kei te 6,500 tau marama te tawhiti i roto i te kahui whetu Taurus. I puta mai i te pahūtanga supernova i te tau 1054 CE.

P: I pëhea te whai wähitanga o te telescope James Webb ki te rangahau mo te Nebula Crab?

A: I hopukina e te telescope James Webb nga whakaahua whakamiharo o te Crab Nebula, e whakaatu ana i nga korero whakahirahira me te whakarato i nga tirohanga nui ki tona hanganga me te iraruke ka puta.

Q: He aha te rauropi synchrotron?

A: Ko te iraruke Synchrotron ko te tukunga o te iraruke hiko e nga matūriki kua utaina, penei i nga irahiko, i a ratou e neke tere ana i runga i nga raina papa autō.

Puna: NASA, Te Whare Wananga o Princeton