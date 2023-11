Ka mau a James Webb Space Telescope i te Ataahua Ataahua o Galactic Center

Ko James Webb Space Telescope, e whakahaeretia ana e te National Aeronautics and Space Administration (NASA), kua hurahia he ahua whakamataku o Sagittarius C (Sgr C), he rohe hanga whetu e tata ana ki te 300 tau marama te tawhiti atu i Sagittarius A* , te poka pango tino nui kei te pokapū o to tatou wheketere Milky Way. Ko tenei whakaahua hou e whakarato ana i nga taumata o mua o te taipitopito me te maamaa, e whakaatu ana i nga ahuatanga kaore ano kia kitea i mua.

Ko te kaitirotiro matua o te roopu tirotiro, a Samuel Crowe, he tauira paetahi i te Whare Wananga o Virginia, i whakapuaki i tona harikoa, me te kii, "Na te taumata o te whakatau me te maaramatanga ka riro mai i a matou mai i te karu Webb, he maha nga ahuatanga kei tenei rohe mo te wa tuatahi.” Ko te kaitohutohu a Crowe, a Ahorangi Jonathan Tan, i whakanui ake i te hiranga o te ako i te pokapu galactic, e kii ana ko te taiao tino nui rawa atu i roto i to tatou tupuni, ka taea e nga ariā o te hanga whetu te whakamatautau kaha.

I roto i te ahua, ka whakaatu a NASA i te aroaro o te kahui o nga protostars, he whetu kei te hanga tonu me te kohikohi papatipu. Ka tukuna e enei protostars nga rerenga e whakaputa ana i te kanapa i roto i te kapua pokākā-pouri. I roto i nga whetu e 500,000 i hopukina i te ahua, he whetū nui, neke atu i te 30 nga wa te papatipu o to tatou Ra, ka whiti ki te uho o tenei kahui taitamariki. He mea whakamiharo, he tiketike rawa te kiato o te kapua e puta mai ana i te protostar-star, ka arai i te marama mai i nga whetu kei muri i a ia, na te ahua o te ahua he iti te tangata.

Kare e kore kua hurahia e te James Webb Space Telescope te maha o nga korero mo te hanga whetu i roto i te taiao wero o te pokapū o to tatou tupuni. Na ona kaha pai ake, kua nui ake i nga raraunga infrared o mua, e whakarato ana i nga kaiputaiao he tirohanga hou mo te maarama ki nga riipeneta o to tatou noho tata.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te James Webb Space Telescope?

A: Ko te James Webb Space Telescope he whare tirotiro mokowhiti e whakahaeretia ana e NASA, i hangaia hei ako i nga mea tiretiera i roto i te rama infrared.

P: He aha nga whakaahua hou mai i te James Webb Space Telescope i whakaatu?

A: Ko te ahua i hopukina e te telescope i whakaatu i nga korero o mua mo te rohe hanga whetu e kiia nei ko Sagittarius C, kei te tata ki te poka pango nui kei te pokapū o to tatou wheturangi Milky Way.

P: He aha te mea nui ki te ako i te pokapū galactic?

A: Ko te pokapū galactic e tohu ana i te taiao tino nui i roto i to tatou tupuni me te whai waahi ki te whakamatau i nga ariā o te hanganga whetu.

Q: He aha nga protostars?

A: Ko nga Protostars he whetu kei te hangahanga, kei te whakaemi tonu i te papatipu i a ratou e whanake ana.

P: He aha te kiato o te kapua e puta mai ana i te protostar?

A: Ko te kapua e karapoti ana i nga protostars i roto i te ahua he tino matotoru, e aukati ana i te marama mai i nga whetu i muri mai, me te hanga i te ahua o te rohe iti ake.